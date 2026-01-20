哈斯两国外长通话 就深化双边合作交换意见

通话中，两国外长就哈斯双边合作的现状及发展前景进行了讨论。双方高度评价了双边政治对话的稳定发展态势，并强调议会间及部门间互动联系不断深化、经贸合作和人文交流持续活跃。

阔谢尔巴耶夫祝贺斯洛文尼亚顺利完成2024—2025年度联合国安理会主席国任期，并高度评价斯方在维护人权与基本自由、预防和化解地区冲突方面发挥的积极作用。

双方一致认为，近年来哈斯关系取得了一系列具有里程碑意义的进展。双方特别指出，哈萨克斯坦于2024年10月在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那设立大使馆，以及斯洛文尼亚总统纳塔莎·皮尔茨·穆萨尔于2025年对哈萨克斯坦进行的正式访问，充分体现了两国将双边关系提升至更高质量水平的共同意愿。

会谈重点讨论了落实两国元首所达成协议的具体路径。双方一致表示，两国元首发表的联合声明为进一步深化政治对话、扩大经贸合作以及开拓新的合作领域提供了清晰的“路线图”。

双方还强调了政府间经贸与科学技术合作委员会机制在推进务实合作中的关键作用，并就共同关心的地区和国际热点问题交换了意见。

【编译：阿遥】