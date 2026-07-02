哈土两国外长举行会谈 目标将双边贸易额提升至10亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）正在土库曼斯坦首都阿什哈巴德进行正式访问的哈萨克斯坦副总理兼外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与土库曼斯坦副总理兼外交部长拉希德·梅列多夫举行会谈，双方就深化双边合作及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，会谈中，两国外长围绕进一步加强政治对话、拓展经贸、投资、交通物流、能源以及文化人文等领域合作进行了全面讨论。

双方重申，将继续深化哈土战略伙伴关系，并指出，两国高层和最高层保持经常性沟通，对推动双边关系持续发展发挥着重要作用。

Фото: ҚР ТИВ

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，土库曼斯坦是哈萨克斯坦的亲密兄弟国家，两国拥有源远流长的友谊和睦邻传统。在双方共同努力下，两国国家间关系已提升至新的发展水平。

拉希德·梅列多夫表示，土方愿继续在双边议程各领域深化务实合作。

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经贸合作是此次会谈的重要议题之一。双方指出，2026年前4个月，哈土双边贸易额同比增长6.8%，达到约1.8亿美元。根据两国元首达成的共识，双方确认将共同努力，推动双边贸易额提升至10亿美元。

双方高度评价了2026年6月24日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦—土库曼斯坦政府间经贸、科技和文化人文合作委员会第十四次会议成果，并指出，该机制为推动双边合作项目发挥了重要作用。

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双方还就进一步扩大文化人文合作交换意见，认为教育、科技、文化和卫生等领域合作是两国长期友好关系的重要基础。

会谈期间，双方还就地区及国际热点问题深入交换意见，重申将继续在联合国、独联体等国际组织框架下保持密切协调，重点加强在维护中亚地区和平、安全与可持续发展以及阿富汗问题上的合作。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫祝愿土库曼斯坦顺利推进中亚国家元首协商会议相关工作，并祝贺土方在独联体轮值主席国框架下取得积极成果。

双方表示，将继续共同努力，不断巩固和深化哈土战略伙伴关系。

会谈结束后，双方签署了《哈萨克斯坦共和国外交部与土库曼斯坦外交部2027—2028年合作计划》。