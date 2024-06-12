哈韩两国总统小范围会晤 尹锡悦提出“韩国丝路”倡议

会谈期间，托卡耶夫总统对尹锡悦总统接受其邀请来到哈萨克斯坦表示了欢迎。

国家元首表示，他认为韩国总统的到访是两国加强合作的真诚愿望的明确体现。

- 今天的访问对双方来说都非常重要。韩国是我们可靠的战略合作伙伴，两国关系有着根基深厚的友好关系史，在各个层面都建立了密切的关系。所有的问题，都在双方之间本着商业精神和建设性的对话基础上得到妥善的解决。目前，两国贸易额已达60亿美元。这是共同努力下的成就。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与韩国之间正在开展许多大型的经济合作项目，双边投资合作逐年加强。

据其介绍，目前有700多家哈韩合资企业在哈萨克斯坦经济领域活跃当中。

此外，两国人文领域的关系也在迅速发展，其中，生活在哈萨克斯坦的朝鲜族侨民在这一过程中发挥着重要作用，堪称连接两国人民的金桥。

- 我们有兴趣扩大这些成就，并将哈韩合作提升到新的水平。相信此访将为两国合作注入新动力。- 托卡耶夫说。

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韩国总统尹锡悦则表示，他对自己能够在两国建立战略伙伴关系十五周年之际访问哈萨克斯坦，感到非常高兴。

- 今天，我们两国关系正在高水平发展。许多韩国企业正在投资哈萨克斯坦经济，为创造就业机会和工业发展做出贡献。此外，韩国投资者参与大阿拉木图环路、蒸汽发电厂建设等重大项目，为哈萨克斯坦国家基础设施发展做出贡献。- 尹锡悦说。

韩国总统还表示，韩方期待在重要原材料开发、核能、可再生能源等有前景的领域，加强同哈萨克斯坦的互利合作。

尹锡悦强调：

- 现在是扩大两国合作范围的时候了。此次访问之前，韩国政府宣布了韩国与中亚国家合作的“韩国丝绸之路（K-Silk Road）”倡议。这是韩国首个针对中亚的外交战略。- 尹锡悦说。

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会谈期间，哈韩两国总统回顾了三年前托卡耶夫访问韩国期间，就将两国合作上升到扩大战略伙伴关系的水平予以了确认。双方均同意，希望进一步加强政治、贸易经济和文化人道主义合作等具体领域的联系。

两国总统就地区和国际热点议题进行了详细的讨论并交换了意见。

托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦与韩国在国际层面上的许多问题当中拥有相似的立场，作为中等强国，双方有能力在解决国际地缘政治冲突方面发挥自身的影响力，做出应有的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】