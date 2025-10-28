12:31, 28 10月 2025 | GMT +5
哈芬两国总统举行小范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与芬兰总统亚历山大·斯图布28日在总统府举行小范围会谈。
据总统府新闻局消息，会谈中，双方就深化双边关系交换了看法。
托卡耶夫总统表示：
“您的访问对推动两国合作注入新活力意义重大。哈萨克斯坦与芬兰建立了基于友谊与互信的伙伴关系，两国间无任何悬而未决问题。尽管如此，投资与贸易领域仍有广阔空间。您倡议举办的商业论坛作用突出。我今天将出席，这将有力促进企业家拓展业务联系。此外，我们特别重视人文合作。哈萨克斯坦人民尊重芬兰及其传统文化，许多同胞以游客身份频繁造访。我相信，此访将为两国伙伴关系开辟新机遇。”
斯图布总统回应：
“这是我第三次访问哈萨克斯坦。首次会晤在2008年，当时我任外交部长，您担任参议院议长。此次重点关注两方面：互利关系与商业联系。今天芬兰派出大型代表团，包括20多家大型企业代表。在阿斯塔纳街头看到Isku和Honkarakenne等知名芬兰品牌，让我们倍感欣慰。第二个重点是外交与安全。我们在若干问题上立场一致，将共同应对复杂国际形势。”
值得一提的是，这是亚历山大·斯图布就任总统后对哈萨克斯坦的首次正式访问。此前，两国元首曾在第80届联合国大会期间于纽约举行会晤。
自2005年以来，芬兰已向哈萨克斯坦经济投入近5亿美元投资，两国经贸合作持续稳步发展。
【编译：木合塔尔·木拉提】