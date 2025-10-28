哈芬两国总统举行小范围会谈

“您的访问对推动两国合作注入新活力意义重大。哈萨克斯坦与芬兰建立了基于友谊与互信的伙伴关系，两国间无任何悬而未决问题。尽管如此，投资与贸易领域仍有广阔空间。您倡议举办的商业论坛作用突出。我今天将出席，这将有力促进企业家拓展业务联系。此外，我们特别重视人文合作。哈萨克斯坦人民尊重芬兰及其传统文化，许多同胞以游客身份频繁造访。我相信，此访将为两国伙伴关系开辟新机遇。”