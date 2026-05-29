哈蒙两国深化农业领域合作 携手推动双边经贸发展

会谈期间，双方围绕农业综合领域优先合作方向进行了深入交流，重点涉及双边农产品贸易、物流基础设施升级、农业科技创新，以及兽医和植物检疫等领域合作。

萨帕若夫表示，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫今年4月对哈萨克斯坦进行国事访问，为双边关系发展注入了新的动力，也将哈蒙务实合作提升至新的水平。

—两国元首达成的重要共识，为进一步加强经贸联系、拓展农业伙伴关系创造了广阔机遇。目前，两国农产品贸易保持快速增长势头。今年前三个月，双边贸易额同比增长10%。哈方愿进一步扩大谷物、面粉、葵花籽油、大米及果蔬产品对蒙供应，-萨帕若夫表示。

尼·诺木泰巴雅尔也高度评价了两国合作潜力，并强调落实既有共识的重要性。

—蒙古国始终将哈萨克斯坦视为农业领域重要且前景广阔的合作伙伴。从贸易物流到区域合作，双方拥有广泛共同利益。我们致力于扩大贸易规模，建设稳定高效的交通物流链，并进一步深化地区间交流。系统性协作对于推动联合倡议落地至关重要，-他说。

会议期间，双方还特别关注植物检疫及相关安全保障问题，并就皮革和羊毛加工、农业科研以及教育项目合作前景交换了意见。

哈方提议在种业领域启动联合项目，重点研究谷物、马铃薯及果蔬类作物种子生产，同时探讨扩大马产业合作的可能性。

会谈最后，双方重申将继续巩固农业伙伴关系，并表示相信，双方共同目标的实现将为两国粮食安全保障及可持续发展提供有力支撑。