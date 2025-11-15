哈乌两国总统在塔什干举行联合记者会 双边合作迈上新台阶

托卡耶夫总统首先向米尔济约耶夫总统以及乌兹别克人民表示感谢，感谢他们对哈萨克斯坦代表团的热情而真诚的接待。

—哈萨克族和乌兹别克族是兄弟民族，自古以来就是守望相助的友好邻邦。两国人民的秉性、习俗、文化、精神与语言相近，历史同根同源。正因这些珍贵的价值观，我们的关系正在以前所未有的速度发展。两国之间建立了高层次、建设性、积极的政治对话，经贸联系持续增强，我们正在工业领域推进具有巨大潜力的投资项目。在区域层面，我们高度重视联合行动，以确保安全与稳定。此外，两国的文化和人道主义联系也在不断深化。我此次访问的主要目的，就是巩固兄弟民族之间的传统友谊和睦邻关系，开拓多领域合作的新途径，并将哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦关系提升到新的高质量水平。-托卡耶夫表示。

托卡耶夫总统指出，今天达成的诸多协议符合两国国家利益，体现了两国人民之间牢不可破的友谊、睦邻友好、战略伙伴关系和联盟关系。

—作为哈萨克斯坦总统，我认为将发展与乌兹别克斯坦的多层面合作作为优先任务，是我肩负的责任。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦既不是竞争对手，也不是对手，而是携手并进、共同迈向繁荣的战略伙伴和可靠盟友。我们的人民是真心相互尊重的亲密兄弟和朋友。-他说。

托卡耶夫指出，米尔济约耶夫总统为推动双边关系迈上新高度、并向世界展示中亚是友谊与团结的地区作出了重大贡献。

—在米尔济约耶夫总统的坚定领导下，乌兹别克斯坦在多个领域取得了显著成就，成为被国际社会广泛认可的成功发展国家。大规模改革带来了稳定的经济增长、人民生活水平提升、城市面貌变化以及社会各行业的高质量发展。乌兹别克斯坦巩固了其在国际舞台上的地位，为地区与全球安全合作作出重要贡献。哈萨克斯坦人民对兄弟的乌兹别克人民给予真挚支持，并为他们的成就感到由衷高兴。-他说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦已经形成牢固的区域战略联盟，旨在推动整个地区的发展。他强调，会谈中双方讨论了广泛的双边议程，并确定了进一步深化多层面合作的优先事项。

—最主要的成果是达成相互谅解，并确认进一步巩固和深化战略伙伴关系与联盟关系的意愿。双边贸易在实现共同目标中占据重要位置。近年来两国年贸易额稳定超过40亿美元，这是两国政府持续努力和企业直接对话的成果。然而，我们在贸易增长方面仍有巨大潜力。-他说。

国家元首表示，工业、汽车制造、建筑、能源等领域近年取得显著进展，双方同意逐步扩大这些方向的合作。

—加强农业领域合作是优先任务之一。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在资源、产业和人力方面都具备发展这一领域的充分潜力。通过整合两国优势，我们能够确保区域粮食安全，并强化在全球市场上的地位。目前，小麦、肉制品、奶制品加工等一系列农业综合体项目正在实施。双方一致同意为农业领域的联合项目提供全面支持。-他说。

托卡耶夫指出，有必要进一步扩大企业界的联系。

—在哈萨克斯坦，有超过6000家乌资企业成功运营。我们愿继续加强这一领域的合作，为乌兹别克企业创造有利的发展条件。地方层面的合作也是积极趋势。此前的地区间论坛已重组为地方领导人理事会，并将常态化运行。这一决定体现了我们对该机制的高度重视与期待。-国家元首表示。

托卡耶夫强调，正在哈乌边境设立的国际产业合作中心将为双边贸易注入新的动力。他指出，建筑业亦是双方合作的前景方向之一。哈萨克斯坦公司正积极参与“新塔什干”城市建设项目，包括住宅及社会设施的建设。根据此前达成的协议，“阿斯塔纳”酒店将在塔什干建成，而“塔什干”酒店将在阿斯塔纳落成。

托卡耶夫指出，会谈期间，两国领导人重点讨论了交通运输合作。经由哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的货运量持续增长。

—今年前九个月，两国铁路运输量同比增长超过15%，达到2200多万吨。未来，我们将共同努力完善关税政策、便利货物运输条件，并推进边境口岸现代化和海关系统数字化。我相信，这些措施将进一步加强两国之间的交通联系。-托卡耶夫表示。

在能源领域，双方正推进一系列重大联合项目。

—“俄罗斯—哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦”天然气项目运行顺利。我们将通过共同努力进一步提升天然气输送量。此外，石油和核工业合作也具有广阔前景。双方一致认为，有必要本着睦邻友好、相互尊重和兼顾利益的精神，协调在水利能源领域的合作。我们致力于在这一方向保持建设性互动，并将优先推动数字化方案在水利领域的应用，共同开发水资源核算与监测系统。信息技术和人工智能领域的合作亦拥有广阔前景，两国在这些领域的项目如能共同推进，将为整个中亚带来乘数效应。-托卡耶夫说。

他强调，深化文化与人道主义联系是两国建立稳固长久关系的重要保障。

—举办文化日、加强创意界交流、为各界名人树立纪念碑——这一切对兄弟民族都意义重大。我们还讨论了教育和科学领域的合作前景以及加强青年交流的问题。就在昨天，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦青年代表大会举行了新一轮会议。去年，两国高校分校的落成是该领域合作的重要成果。我们计划进一步加强大学间合作，扩大学术交流项目，并举办联合科研论坛和实习活动。目前，哈萨克斯坦游客对乌兹别克斯坦丰富的文化历史遗产表现出浓厚兴趣，去年游客数量达到300万。为进一步释放这一领域潜力，我们已要求两国政府继续推动联合旅游项目的发展。-托卡耶夫说。

他表示，会谈中两国总统再次确认了在地区与全球重要议题上的共同立场。

—我们始终高度关注中亚的稳定和安全。地区的可持续发展是我们共同的目标，符合所有兄弟民族的根本利益。明天，我们将参加中亚国家元首第七次磋商会议。哈萨克斯坦高度评价乌兹别克斯坦作为轮值主席国所做的工作，包括建立不同层面的紧密联系和引入新的合作机制。会议已通过加强协商会议制度法律和机构基础的重要文件。我相信，明天的峰会将成为推动我们多方面合作的又一重要里程碑，—托卡耶夫表示。

米尔济约耶夫总统则表示，今天的会谈将在巩固双边合作的广泛领域中发挥重要作用。

—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的此次访问，再次证明了我们联盟关系的高水平。此次访问成为两国多层面合作新篇章中的重要事件，并为深化双边联系注入新的动力。达成的协议和共识将为进一步拓展合作项目、加强伙伴关系、推动两国发展奠定坚实基础。-米尔济约耶夫说。

