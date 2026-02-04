哈巴两国签署战略伙伴关系联合宣言及多项合作文件

此外，在哈萨克斯坦总统与巴基斯坦总理的共同见证下，双方还签署了以下重要文件：

Фото: Акорда

1. 采矿业与地质科学领域合作备忘录；

2. 关于共同部署联合国维和任务部队的谅解备忘录；

3. 引渡条约；

4. 哈萨克斯坦交通部与巴基斯坦联邦海事部合作备忘录；

Фото: Акорда

5. 哈萨克斯坦贸易和一体化部与巴基斯坦商务部关于过境贸易的协议；

6. 海关事务合作与行政互助协议；

7. 哈萨克斯坦交通部与巴基斯坦联邦铁路部谅解备忘录；

8. 植物检疫与保护领域合作协议；

9. 兽医领域合作协议；

10. 人工智能与数字化领域合作备忘录；

Фото: Акорда

11. 卫生领域谅解备忘录；

12. 哈萨克斯坦共和国总统广播电视综合体与巴基斯坦联合通讯社谅解备忘录；

13. 气候变化与环境保护领域谅解备忘录；

14. 阿尔·法拉比哈萨克国立大学与巴基斯坦联邦教育与职业培训部谅解备忘录；

15. 哈萨克斯坦金融市场监管和发展署与巴基斯坦国家银行谅解备忘录；

Фото: Акорда

16. 2026—2027年文化与人文协作领域合作行动计划；

17. 哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与巴基斯坦虚拟资产监管局关于数字资产领域的谅解备忘录；

18. 哈萨克斯坦交通部与卡拉奇港务局关于信息交换及职业发展合作的备忘录；

19. 哈萨克斯坦国家铁路公司与巴基斯坦国家物流公司在物流领域的谅解备忘录。

Фото: Акорда

在签字仪式上获悉，托卡耶夫总统对巴基斯坦进行国事访问期间，除上述文件外，双方还签署了另外18份合作文件，签署文件总数达到37份。

【编译：阿遥】