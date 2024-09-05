参议院批准哈吉两国政府共建工业贸易物流中心协定

据悉，这一政府间协定于2023年6月9日在阿斯塔纳签署，根据协定，双方将在“卡拉苏”和“阿克特列克”公路过境站附近共同建立和运营工业贸易物流中心。

据参议员鲍尔詹·卡尼耶夫介绍，近年来，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的双边贸易发展迅速。自2020年以来，两国的贸易额已经翻了一番，2023年底达到16亿美元。

-两国元首已经确定了到2030年将双边贸易额翻一番，达到30亿美元的目标。在“卡拉苏”和“阿克特列克”公路过境站附近建立工业贸易物流中心的目的是振兴双边合作，增加相互贸易，并采取必要步骤扩大与第三国的贸易，有效融入国际商品生产体系。-卡尼耶夫指出。

据参议院经济政策、创新发展和企业经营委员会提供的信息，该工业贸易物流中心的主要目标包括在仓储、储存、整合、加工、生产新产品以及与国际商品流通系统有效整合方面提供生产合作。此外，该中心还将提供一系列服务，包括短期储存、物流、新场地租赁、预售准备（如校准、分拣、包装、产品认证）、批量商品整合和重新分配、装卸、进出口业务文件办理、法律和财务咨询等。

根据协定，工业贸易物流中心总面积为7.6平方公里，其中哈萨克斯坦部分为3.6平方公里，吉尔吉斯斯坦部分为4平方公里。

【编译：阿遥】