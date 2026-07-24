哈乌两国正推进80个总值18亿美元合作项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫日前在阿克套共同主持召开哈乌双边合作联合政府间委员会第二十三次会议，就深化经贸、投资、工业、交通运输等领域合作进行深入磋商。

会议首先以小范围形式举行，双方回顾了两国元首达成共识的落实情况，并确定了下一阶段合作重点。

别克帖诺夫表示，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的共同推动下，哈乌全方位合作持续深化，已成为中亚地区国家合作的典范。去年11月托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦进行国事访问，进一步彰显了两国伙伴关系的高水平和互信基础。

Фото: пресс-служба Правительства РК

阿里波夫表示，今年两国元首在布哈拉、阿斯塔纳和突厥斯坦举行会晤期间，为两国政府进一步拓展合作明确了具体任务。乌方愿采取一切必要措施落实相关部署，推动经贸、投资、工业、交通、地方合作及人文交流取得更多成果。

数据显示，2025年哈乌双边贸易额达到48亿美元。2026年前五个月，两国贸易额同比增长37%，达到23亿美元。哈萨克斯坦在冶金、机械制造、石油化工、化工、制药、交通运输装备及建材等领域具有较大出口潜力。

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别克帖诺夫强调，应高质量落实总金额78亿美元的投资与贸易合作路线图，通过实施相关项目推动贸易结构多元化、扩大双向贸易并吸引更多投资，其中工业合作仍是双方合作的重要方向。

目前，两国正推进80个合作项目，总投资超过18亿美元。其中，15个项目已投入实施，总投资2.27亿美元，可创造约5000个就业岗位；另有6个总投资1.02亿美元的项目正处于积极推进阶段；此外，双方还在研究59个总投资约15亿美元的合作项目。

双方还讨论了交通互联互通和物流通道建设。2025年，哈乌铁路货运量同比增长16%，达到3230万吨。为进一步提升运输能力，两国制定了联合行动计划，拟将铁路运输通道年通行能力由3500万吨提升至6000万吨。

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别克帖诺夫表示，应继续加强铁路基础设施建设，进一步拓展与中亚国家的运输联系，并建议研究升级两国相邻铁路区段、增设新的边境口岸。

会议还指出，哈萨克斯坦港口基础设施利用率持续提升，双方在公路运输领域合作不断深化。通过在E-Permit系统中实施外国运输许可证电子交换机制，四年来许可证发放数量增长逾10倍，边境通关时间由9小时缩短至30分钟。

在水资源领域，双方重申将在相互理解、兼顾双方利益的基础上继续深化合作。

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双方还强调加强文化和人文交流的重要性。目前，两国正共同推进将两国历史文化遗产联合申报为联合国教科文组织世界遗产项目——“丝绸之路：费尔干纳—锡尔河走廊”。

会议期间，哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫、交通部长努尔兰·绍兰巴耶夫、水资源和灌溉部副部长塔尔加特·莫梅舍夫，以及乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部长拉济兹·库德拉托夫、交通部长伊尔霍姆·马赫卡莫夫、水利部第一副部长佐基尔·伊什普拉托夫分别作专题汇报。

会议结束后，双方一致同意进一步加强工业、交通运输及过境物流等领域合作，并签署了哈乌双边合作联合政府间委员会第二十三次会议议定书。