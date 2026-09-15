哈韩两国总统档案馆签署新合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国总统档案馆与韩国国家档案馆签署新的合作备忘录，为双方延续近10年的合作开启新阶段。根据备忘录，两国档案工作者和研究人员将开展联合查找、研究档案文献等新项目。

备忘录是在哈萨克斯坦总统对韩国进行国事访问期间签署的。哈萨克斯坦总统档案馆馆长阿莉娅·穆斯塔菲娜与韩国国家档案馆馆长李永哲代表双方签署文件。

新备忘录旨在进一步扩大双方在档案领域的合作，内容涵盖专业人员经验交流和能力提升、开展联合科研工作，以及参与国际教育项目和专业活动等多个方向。

Фото: Архив Президента Республики Казахстан

会谈期间，双方还就档案工作的数字化发展和人工智能技术应用进行了讨论。韩国是数字技术和电子政务领域的领先国家之一。与韩方同行开展经验交流，将有助于哈萨克斯坦档案工作者掌握新的技术解决方案，并拓展相关技术在档案领域的应用。

穆斯塔菲娜表示：“哈萨克斯坦与韩国之间保持着建立在相互信任基础上的友好关系，并不断深入发展。我相信，两国档案机构之间的合作将成为加强双方专业和人文联系的重要方向之一。我们高度评价韩方的合作意愿，希望今天签署的备忘录能够转化为具体行动。期待双方下一步确定联合项目，并着手实施新的合作倡议。”

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哈萨克斯坦总统档案馆与韩国国家档案馆的合作已持续近10年。双方于2016年10月28日建立合作关系。当时，哈萨克斯坦总统档案馆负责人访问首尔，双方签署了首份合作备忘录。此后，两家机构陆续开展了一系列具体合作项目。

2017年至2019年，哈萨克斯坦总统档案馆工作人员多次赴韩国参加“Records and Archives Management Program”国际项目培训，学习韩方在电子文件管理、数字化保存、档案数字化以及档案材料修复等领域的经验。

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韩国档案工作者也持续参与哈萨克斯坦总统档案馆组织的多项专业项目。韩国国家档案馆代表曾作为专家和讲师参加总统档案馆举办的国际青年档案工作者暑期学校，分享电子文件管理和档案数字化方面的经验。2022年，韩方代表还参加了首届哈萨克斯坦档案工作者大会，并介绍韩国在文件管理标准化领域的实践经验。

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除当前的外交和经贸联系外，共同的历史记忆也是连接哈韩两国的重要纽带。目前，哈萨克斯坦总统档案馆收藏有大量涉及哈萨克斯坦朝鲜族历史以及20世纪重要历史时期的档案文献。这些资料为两国研究人员深入研究哈萨克斯坦朝鲜族的历史、迁居哈萨克斯坦的过程、适应新环境的历程及其对国家发展的贡献提供了重要史料。

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因此，深化两国档案机构之间的合作，不仅有助于加强专业交流，也对共同历史遗产的研究与保护具有重要意义。