托卡耶夫：两院制议会30年来通过近3500项法律，为国家发展留下不可磨灭的印记

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，过去30年来，哈萨克斯坦议会共通过近3500项法律，在国家发展进程中发挥了重要作用。

托卡耶夫指出，此次会议不仅是对议会本届会期工作的总结，也是对独立哈萨克斯坦历史上一个完整时代的回顾。

总统表示，实行新制度模式后的立法机构，为巩固国家主权、完善法治体系以及发展市场经济作出了巨大贡献。

托卡耶夫说：“30年来，议会通过了近3500项具有重大意义的法律，其中每10项法律中就有1项由议员主动提出。我国立法体系的奠基者中，有许多享誉全国和国际社会的政治家、杰出的国家和社会活动家。”

总统强调，这些政治家和议员所作出的贡献，已在哈萨克斯坦议会发展史上留下不可磨灭的印记，并将永远铭记于人民心中。

他表示，议会始终能够快速适应时代要求，及时回应社会关切，始终是一个富有建设性的国家机构。

托卡耶夫还向议员们以及加入“阿玛纳特”党（Amanat）的“公正党”（Әділет партиясы）成员表示感谢，感谢他们多年来为国家发展付出的努力。

总统指出，希望民众积极参与即将到来的政治进程。他表示，即将成立的库鲁尔泰（Құрылтай）将成为“新哈萨克斯坦”的象征，其成员必须是真正爱国、积极进取、以国家利益为重的优秀人士。

他说：“人民将通过库鲁尔泰的工作成效来评价改革取得的成果。在这一重要时刻，我向参议院、马吉利斯的领导层和全体议员表示诚挚谢意。你们始终为国家利益付出了忠诚而不懈的努力。”

托卡耶夫还特别感谢“阿玛纳特”党及其议会党团成员，称他们以积极、理性和建设性的立场，展现了爱国主义精神和公民责任感的典范。

据悉，哈萨克斯坦两院制议会当天举行最后一次联席会议。根据新的宪制安排，自明日起，库鲁尔泰将开始履行国家最高代表机构职能。