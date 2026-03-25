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    11:18, 25 三月 2026 | GMT +5

    两位名将加入联合会管理层 助力哈萨克斯坦拳击发展

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦拳击联合会消息，哈萨克斯坦著名拳击运动员赛力克·萨皮耶夫与哈纳特·斯拉木已正式加入该联合会并出任新职。

    两位名将加入管理层
    Фото: Kazinform

    据悉，奥运冠军赛力克·萨皮耶夫被任命为哈萨克斯坦拳击联合会主席顾问。

    赛力克·萨皮耶夫出生于1983年，曾夺得伦敦奥运会拳击金牌，是两届拳击世锦赛冠军和亚运会冠军，拥有哈萨克斯坦“功勋体育健将”称号，并曾荣获象征奥运会最佳拳手的“沃尔·巴克奖杯”。

    作为联合会主席在拳击发展领域的顾问，萨皮耶夫将致力于提升国家队整体竞技水平，推进拳击事业的系统化发展，并为国家队在奥运赛场再创佳绩提供支持。

    与此同时，知名职业拳手哈纳特·斯拉木被任命为哈萨克斯坦19岁以下（U19）男子拳击青年国家队协调员。

    哈纳特·斯拉木出生于1984年，曾获得WBA FedeCaribe金腰带。在业余拳击时期，他曾代表中国队夺得北京奥运会铜牌、世锦赛铜牌及亚运会奖牌。2010年加入哈萨克斯坦国籍后，他曾效力于“阿斯塔纳狼”职业拳击俱乐部。

    在职业拳坛上，他保持着30战全胜、22次击倒（KO）对手的战绩。今后，哈纳特将负责协调国内青年梯队的训练与赛事工作，旨在提升哈萨克斯坦新一代拳手在国际赛场上的竞争力。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 哈纳特·斯拉木
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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