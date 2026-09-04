热巴金娜直落两盘挺进美网第三轮

第二轮比赛中，热巴金娜迎战世界排名第105位的西班牙选手杰茜卡·布萨斯·马内罗。

两人此前曾于2024年在澳大利亚举行的联合杯（United Cup）交手，当时热巴金娜以6:2、6:3取胜。

本场比赛首盘，热巴金娜开局迅速取得3:0领先，并凭借又一次破发，以6:2拿下首盘。

第二盘，热巴金娜率先完成破发，以3:1领先。此后她在发球胜赛局中遭到对手破发，比分被追至4:5。不过，热巴金娜随后再次破发，以6:4锁定胜局。

整场比赛耗时1小时8分钟。热巴金娜轰出7记Ace球，并把握住6个破发点中的4个。布萨斯·马内罗则在2个破发点中兑现1个。

下一轮，热巴金娜将与世界排名第58位的乌克兰选手尤利娅·斯塔罗杜布采娃争夺16强席位。

斯塔罗杜布采娃在第二轮上演逆转，以1:6、7:6（7:4）、6:2击败世界排名第35位的希腊选手玛丽亚·萨卡。

值得一提的是，热巴金娜此前在法国网球公开赛第二轮曾意外负于斯塔罗杜布采娃，当时比分为6:3、1:6、6:7（4:10）。此次再度交手，热巴金娜能否完成“复仇”值得关注。