哈萨克斯坦两年新增54处矿床 金银等矿产储量显著增加

（哈萨克国际通讯社讯）2024年至2025年，哈萨克斯坦共有54处新发现矿床正式纳入国家储量登记。随着地质勘探工作的推进，该国黄金、白银以及多种有色金属、黑色金属和能源矿产储量进一步增加。

据哈萨克斯坦政府新闻处消息，新增的54处矿床中，40处为固体矿产矿床，7处为油气矿床，另有7处为地下水矿床。

哈萨克斯坦工业和建设部开展的地质勘探工作显示，报告期内，该国贵金属储量新增黄金157.2吨、白银9400吨。

与此同时，多种有色金属和黑色金属储量也得到补充。其中，新探明铜储量12.27万吨、锌17.19万吨、铅11.48万吨、铬矿石92.7万吨以及铁矿石2.622亿吨。

能源矿产方面，新增1.99亿吨石油和220亿立方米天然气储量已纳入国家储量登记。

目前，哈萨克斯坦全国正式登记的各类矿产矿床已接近1万处。

除贵金属外，哈萨克斯坦还在勘探全球市场需求较高的稀有金属和稀土金属资源方面取得进展。

数据显示，在纳入勘探计划的区域内，已确定93.54万吨稀土金属预测资源量。其中，卡拉干达州库伊雷克特科尔（Құйрықтыкөл）区域被认为是最具开发前景的区域之一，伊尔吉兹（Ырғыз）地区也发现了规模较大的相关资源。

此外，地质勘探工作还发现了锂、钨和钼等稀有金属的大型矿床。