投资两年增长近60% 哈萨克斯坦旅游业正在发生哪些变化？

（哈萨克国际通讯社讯）过去两年，哈萨克斯坦旅游业正在经历一轮明显的扩张。从国际酒店品牌加快布局，到新的旅游机场、度假区和交通设施陆续建设，再到中国等主要客源市场游客数量快速增长，资本、客流和基础设施正在共同推动这一市场发生变化。

数据显示，2024年至2025年，哈萨克斯坦旅游领域累计吸引投资超过2.2万亿坚戈，两年增幅接近60%。2025年，旅游业对经济的综合贡献达到5万亿坚戈，从业人员超过60万人。

旅游业也是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近年来持续关注的发展领域之一。在题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：关键问题及其通过全面数字化转型的解决方案》的国情咨文中，托卡耶夫提出，要进一步释放国家旅游潜力，提高行业竞争力和人才水平，并提升各类旅游设施的服务质量。

投资快速增长，国际酒店品牌加速布局

资本投入的快速增加，是近年来哈萨克斯坦旅游市场最明显的变化之一。

2023年，旅游业资本投资额为7873亿坚戈；2024年增至9475亿坚戈，同比增长20.3%；2025年进一步达到1.25万亿坚戈，同比增长32.6%。2024年至2025年两年间，旅游业累计吸引投资超过2.2万亿坚戈，与2023年相比增幅接近60%。

目前，全国共有328个旅游领域投资项目正在实施，总价值约1.3万亿坚戈。这些项目陆续建成后，预计将创造近1万个长期就业岗位，并新增25家国际水准的酒店综合体。

Фото: Kazinform

国际酒店品牌的进入是其中一个值得关注的趋势。希尔顿（Hilton）、文华东方（Mandarin Oriental）等国际品牌均有项目列入建设计划，全季节Oi-Qaragai山地度假区也在推进扩建。此外，通过优惠贷款和投资优惠政策，在全国11个地区建设24家国际水准酒店的相关项目也在进一步研究推进。

投资增长正在直接反映到旅游接待能力上。

全国住宿设施数量从2023年的3992家增加至2025年的4482家，截至2026年4月1日已达到约4500家。与此同时，住宿设施提供的服务总额从2023年的2290亿坚戈增加到2025年的3506亿坚戈。

2026年第一季度，这一指标达到694亿坚戈，同比增长13.9%。

入境游升温，中国游客增长近五成

与投资同步增长的还有入境游客数量。

2023年，共有920万外国公民入境哈萨克斯坦。2025年，这一数字增至1570万人，其中1110万人被统计为游客。外国游客在哈萨克斯坦境内的消费总额达到29亿美元。

从住宿设施的接待数据来看，外国游客数量同样保持连续增长：2023年为100万人，2024年增至129万人，2025年进一步达到143万人。

Фото: Kazinform

游客增长并非平均分布在全国各地。2025年，阿拉木图州入境游客数量同比增长29.7%，杰特苏州增长25.88%，克孜勒奥尔达州增长25.5%，成为增幅较为明显的三个地区。

中国市场的增长尤其突出。随着赴哈旅行更加便利，2025年中国赴哈游客数量同比增长46.8%，超过96万人。

进入2026年后，外国游客继续保持较大规模。上半年，哈萨克斯坦共接待700万外国游客。其中，来自乌兹别克斯坦的游客达到250万人，吉尔吉斯斯坦160万人，俄罗斯150万人。

国内游持续升温，山地和度假区人气旺

外国游客增加的同时，越来越多哈萨克斯坦居民也开始选择在国内旅行。

国内游客数量从2023年的710万人增加至2024年的780万人，2025年进一步达到870万人，同比增长10.7%。

2026年第一季度，全国住宿设施共接待196.5万人，同比增长2.3%。其中，超过80.2万人选择前往主要度假区。

阿拉木图山地旅游集群接待游客50.93万人，是同期最热门的旅游区域之一；休钦斯克—布拉拜度假区接待11.67万人，曼格斯套度假区5.33万人，突厥斯坦地区3.94万人，阿尔泰地区3.03万人。

Фото: Kazinform

这些数字也显示，哈萨克斯坦国内旅游需求正在从传统城市观光进一步向山地、湖泊、自然保护区和综合度假区延伸。

从公路到机场，热门景区交通条件不断改善

游客越来越多之后，如何让更多旅游目的地“到得了、进得去”，成为旅游业继续扩张必须解决的问题。

近年来，一批通往主要景区和度假区的公路、机场和铁路项目相继推进。在总投资1310亿坚戈的33个基础设施项目完工后，2026年全国完成了1.1万公里公共公路维修，其中包括曼格斯套州“暖滩”地区发展项目。

通往拉赫曼泉、肯德尔利、巴彦阿吾勒、泽连达、阔勒赛等休闲旅游目的地的道路也进行了建设和维修。

一些过去交通相对不便的旅游目的地正在获得新的航空连接。目前，卡通卡拉盖、斋桑和肯德尔利正在建设新的区域旅游机场；阿尔卡雷克机场已经修复，巴尔喀什机场恢复运营，乌尔扎尔机场航站楼正在进行现代化改造。

夏季旅游旺季期间，前往阿拉湖、巴尔喀什湖、突厥斯坦、布拉拜以及里海沿岸地区的补贴航班达到每周45班。

铁路运力也在同步增加。为应对夏季旅游旺季需求，新增15条铁路线路，其中包括10趟前往阿拉湖沿岸的列车。通过增加列车编组等方式，新增旅客席位超过40万个。

阿拉木图山地旅游集群瞄准年接待500万人

随着游客数量增加，一些重点旅游目的地正在从单一景区开发转向区域性综合旅游集群建设。

哈萨克斯坦已经制定2026—2029年度度假区发展路线图，同时推进曼格斯套、休钦斯克—布拉拜度假区和阿拉木图山地旅游集群的专项综合规划。

其中，阿拉木图山地旅游集群的发展规模尤其受到关注。

按照规划，这一旅游集群将建设30条索道和总长161公里的滑雪道，并通过相关基础设施把不同滑雪区域连接起来，形成更加完整的山地旅游体系。

其长期目标是将游客接待能力提高至每年500万人。

不只是看山看湖，生态游和自驾游成为新增长点

旅游基础设施扩张的同时，哈萨克斯坦游客的出行方式和旅游产品也在变得更加多元。

除了传统的湖滨度假和山地旅游，生态旅游、骑马旅游、自驾旅游、农业旅游以及民族文化旅游近年来都在加快发展。

国家自然公园的客流变化尤其明显。2023年，哈萨克斯坦国家自然公园共接待游客240万人次，到2025年已增至370万人次。2026年上半年，游客数量达到170万人次。

目前，各类自然保护区内已有179条旅游线路和42条生态步道完成建设并投入使用。

家庭游客也成为旅游市场进一步开发的对象。自2026年起，18岁以下儿童可以免费进入国家自然公园，为家庭出游进一步降低了成本。

从“绿色通道”到Kids Go Free，旅游服务体系同步完善

游客数量、旅游目的地和出行方式的变化，也对旅游服务提出了新的要求。

今年以来，哈萨克斯坦成立了旅游发展协调委员会，并在边境口岸和旅游线路为旅游巴士开设专门“绿色通道”。与此同时，游客中心的法律地位得到明确，导游、讲解员和旅游指导员的相关活动进一步得到规范。

针对旅游企业和游客的扶持措施覆盖旅游产业链的多个环节。

例如，旅游运营商每吸引一名外国游客，可获得1.5万坚戈直接补贴；旅游车辆购置、公路沿线服务设施和卫生设施建设以及滑雪基地设备采购的部分支出，也可获得相应补偿。

针对家庭游客实施的“Kids Go Free”计划，则通过补贴未成年人机票费用，降低家庭在国内旅游的交通成本。

从过去两年的变化来看，投资增加和游客增长正在相互推动哈萨克斯坦旅游市场扩张。国际酒店品牌进入、住宿设施增加，提升了市场接待能力；新的公路、机场和铁路项目则让更多旅游目的地变得更加便利。与此同时，生态游、自驾游、山地旅游等产品的发展，也让旅游市场不再局限于少数传统景区。

随着一批酒店、山地度假区和交通基础设施项目陆续落地，哈萨克斯坦旅游业正在从单一景区和季节性旅游，逐步向更加多元的旅游产品和综合目的地发展。