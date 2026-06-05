努尔吉格托夫：近两年半累计向里海输送水资源超350亿立方米

自水资源和灌溉部成立以来，部门始终对水资源平衡保持严密监测，并确立了满足经济建设与生态需求之间的合理分配机制。据统计数据显示，过去两年半间，排入里海的水量累计超350亿立方米。其中，2024年因遭遇大规模春汛，入海径流量约占总量的一半，达170亿立方米；而2026年开年至今，已有61.6亿立方米水流向里海。

为切实落实新《水法典》，该部已圆满完成全国工业企业水资源使用现状梳理工作。根据去年通过的《水法典》，相关企业被强制要求制定并实施为期五年的循环供水系统升级计划。此外，企业现有供水系统必须采用最优可用技术进行现代化改造。目前，全国已制定完成168份此类改造计划。

得益于国家层面的有力支持，哈萨克斯坦节水技术的推广速度提升了五倍。2024年之前，全国节水技术年均推广面积约3万公顷；而在2024年至2025年期间，该指标已跃升至每年15万公顷。

以阿特劳州为例，去年该地区通过喷灌和滴灌系统灌溉农田达9300公顷，累计节水1280万立方米。今年，当地节水技术覆盖面积又新增800公顷。

—我们的核心任务是确保水资源得到合理、节约的使用，杜绝浪费，并将水资源及时输送到最需要的农田、企业及居民家中。水是可持续发展、粮食安全及民众福祉的根本保障。因此，在推进基础设施现代化与引入先进技术的同时，培养全社会的节水意识至关重要。唯有各方齐心协力，我们才能为子孙后代守护好宝贵的水资源，-努尔吉格托夫在会上表示。

会晤期间，阿特劳州居民就新建水库、地下水资源勘探、节水技术用电补贴以及灌溉渠道修复等议题向部长提出了咨询与建议。