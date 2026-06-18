两千年古城如何吸引游客？探访旅游中的魅力与短板

近日，Jibek Joly电视台《清洁城市》（«Таза қала»）栏目走进奇姆肯特，对当地主要旅游景点的服务条件、环境状况和游客体验进行了实地探访。

奇姆卡拉古城遗址：见证两千年历史

节目组首先来到“奇姆卡拉”（Shymqala）历史文化综合体。该遗址位于霍什哈尔阿塔河与巴达姆河之间，2003年至2020年间持续开展考古发掘工作，并于2021年正式作为露天博物馆向公众开放。

今年第一季度，该景区接待游客近5000人次，其中约1000人为外国游客。

景区讲解员表示，来自欧洲、中国和德国的游客数量较多，一些国外考古专家也会专程前来考察遗址保护和开发情况。

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占地4.5公顷的遗址最高处可俯瞰整座奇姆肯特市区，文化层最深处达14米。景区内设有导览标识、观景平台、步行道、咖啡馆等配套设施，并提供哈萨克语、俄语和英语三语讲解服务。

一位来自中国的游客表示，奇姆肯特毗邻乌兹别克斯坦，区位优势明显，“奇姆卡拉”遗址中的古代蓄水池和监狱遗迹令人印象深刻。不过，他认为当地旅游业仍有较大发展空间。

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整体来看，景区环境整洁，但个别游客乱扔垃圾的现象依然存在。

奇姆肯特动物园：基础设施改善明显

随后，节目组来到始建于1980年的奇姆肯特国家动物园。

目前园内饲养动物306种，总数量超过3500只，是当地最受欢迎的休闲旅游场所之一。

动物园设有两处免费停车场，可容纳110辆汽车，并配备信息展示牌和二维码导览系统。专业生物学家还会为游客提供讲解服务。

园内一只名为“阿斯塔纳”的长颈鹿格外引人注目。这只长颈鹿15年前从南非引进，如今已成为园区“明星动物”。

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奇姆肯特国家动物园科研与方法学部负责人巴格达特·阿姆泽别克介绍，近年来园区持续推进基础设施升级改造。2025年，动物园接待游客达71.6万人次，高于2024年的55万人次。

园区新铺设了4公里沥青道路和1000平方米铺砖区域，同时建设了现代化卫生间、夏季和冬季动物活动区以及绿化草坪。

不过，虽然基础设施不断完善，部分游客仍存在随意投喂动物和乱扔垃圾等不文明行为。

此外，动物园原计划建设的一处卫生间项目因承包商问题长期停工，目前相关设计文件正在重新编制，后续将由新的施工单位继续建设。

霍什哈尔阿塔河：城市中心的天然泉水

作为奇姆肯特的城市象征之一，霍什哈尔阿塔河沿市区中心蜿蜒流淌，不仅是自然景观，也是当地居民和游客喜爱的休闲场所。

这里最著名的是全年保持约13摄氏度恒温的泉水。许多人相信泉水具有保健作用，因此常年有人前来取水或休闲。

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2010年，霍什哈尔阿塔被列为地方级特别保护自然区域。2014年开始实施综合整治工程，2017年至2018年又对流经古城区域的河段进行了大规模改造。

如今，河岸区域配备了安保人员和社区警察，并逐渐成为外国游客热门打卡地。

来自印度的一位游客表示，奇姆肯特阳光充足、气候宜人，自己此前还前往赛拉姆苏和阿克苏峡谷游览，对这里的自然风光印象深刻。

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不过，河岸边遗留的生活垃圾和随意丢弃的西瓜皮等现象也暴露出部分游客环保意识不足的问题。除了卫生状况，景区安全管理同样需要持续加强。

植物园承载压力增加

节目组随后来到以哈萨克斯坦著名政治家阿桑拜·阿斯哈罗夫命名的奇姆肯特植物园。

这座占地117公顷的园区汇集大量树木和灌木资源，被誉为“露天植物博物馆”。

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园内设有垃圾桶、卫生间、儿童游乐区、无障碍健身设施以及图书馆等公共服务设施。

植物园负责人叶斯道列特·多斯季亚罗夫表示，平日园区每天接待游客6000至1万人次，周末最高可接近3万人次。

然而，游客数量持续增加也给园区生态环境带来压力。部分区域草坪退化明显，个别树木因过去灌溉系统故障而枯死。

生态活动人士阿尔泰·奥尔达别科夫指出，奇姆肯特绿地资源仍显不足，未来应进一步加强绿化建设和生态保护力度。

旅游发展仍需提升城市文明水平

奇姆肯特市副市长萨尔森·库兰别克表示，奇姆肯特最大的优势在于自然景观与历史文化资源紧密融合。

他介绍，植物园曾拥有约500种树木，后来一度减少至214种。经过近两年的恢复建设，目前树种数量已重新增加至300余种。

市政府表示，将针对节目中发现的问题逐步推进整改，重点加强霍什哈尔阿塔河的卫生管理和安全保障，同时持续改善“奇姆卡拉”历史文化综合体和动物园的服务条件。

专家：基础设施提升明显，但生态文明仍需加强

在节目最后的专家评议环节中，各方人士对奇姆肯特旅游发展现状进行了评价。

哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有公司副董事长叶季格·阿迪尔哈诺夫表示，城市生态文明建设仍存在短板，景区内随处可见的垃圾会影响游客体验。

旅游和体育部旅游产业委员会内部分析管理局局长纳里曼·阿尔德别科夫认为，奇姆肯特拥有两千多年历史，游客和居民数量不断增加，因此环境卫生和市民文明素质建设显得尤为重要。

与此同时，生态和自然资源部国家节能中心股份公司董事长叶尔多斯·阿巴卡诺夫认为，奇姆肯特旅游业近年来发展势头良好，基础设施体系已基本形成。

综合专家评分，奇姆肯特最终获得29分。

从古城遗址到天然泉水，从动物园到植物园，奇姆肯特正在不断丰富自身旅游名片。对于这座拥有两千多年历史的古城而言，如何在完善基础设施的同时提升市民和游客的文明意识，或许将成为未来旅游高质量发展的关键。