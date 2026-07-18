奇姆肯特两年为46名外籍患者实施神经外科手术

据统计，2024年至2025年期间，共有46名外籍患者在奇姆肯特市第2号城市医院接受神经外科手术治疗。

“这些患者中，22人来自塔吉克斯坦，14人来自乌兹别克斯坦，5人来自吉尔吉斯斯坦。此外，还有来自俄罗斯、瑞士、蒙古、土耳其和摩尔多瓦的患者。患者就诊的主要需求包括脑肿瘤切除、用于治疗面部疼痛的微血管减压术，以及各类复杂脑血管病变手术。”哈力别科夫介绍说。

数据显示，今年以来，奇姆肯特市已先后为4名塔吉克斯坦公民、2名乌兹别克斯坦公民和1名瑞士患者成功实施神经外科手术。

哈力别科夫指出，近年来，周边国家赴哈萨克斯坦就医患者数量持续增加，这主要得益于哈萨克斯坦医疗专家与国际同行之间不断深化的交流合作。此外，相较于发达国家，哈萨克斯坦医疗服务费用更具竞争优势，同时各大医疗机构配备了先进的现代化医疗设备，这些因素共同提升了哈萨克斯坦对国际患者的吸引力。