两万名学生同跳“黑走马” 巴甫洛达尔州庆祝“团结日”

在以“舞蹈——心灵之声，民族之魂”为主题的快闪活动中，学生们整齐划一地跳起“黑走马”舞蹈，为现场观众呈现了一场极具感染力的视觉盛宴。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

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这场与明媚春光相互映衬的舞蹈表演，为观众带来阵阵暖意，也进一步丰富了纳乌鲁兹节的文化表达。

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“黑走马”不仅是一段舞蹈，更是从历史深处延续至今的文化符号，是连接代际的精神纽带。通过此次快闪活动，年轻一代在表达对民族价值观认同的同时，也展现出在共同文化传统中的凝聚力。这一形式已逐渐成为弘扬民族文化、培育青年爱国情怀的生动载体。

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“黑走马”舞，哈萨克语称“卡拉角勒哈”，意为“黑色的走马”，是哈萨克族最具代表性的传统舞蹈之一。哈萨克谚语“歌与马，是民族的两只翅膀”，形象地揭示了其文化意涵。该舞源于草原牧马生活，在长期的游牧实践中逐渐形成：舞者通过肩部的顿挫、手腕的翻转以及富有节奏感的步伐，模拟骏马奔行、转向与驯服的动态。舞蹈在表现上形成鲜明对比——男性动作多见力量与节奏的张力，女性则以柔和、流畅见长。通常在冬不拉伴奏下即兴展开，既可独舞，也可双人或集体演绎，并常融入鹰舞、熊舞等源自草原生活的形态元素，使整套表演更具叙事性与画面感。

【编译：阿遥】