美两党议员正提出阻止美针对北约成员国军事行动的提案

据《政治报》网站12日晚报道，一个由两党议员组成的团体正在提出该提案，马萨诸塞州民主党众议员比尔·基廷、内布拉斯加州共和党众议员唐·培根、马里兰州民主党众议员斯特尼·霍耶和宾夕法尼亚州民主党众议员布伦丹·博伊尔一起牵头制定了这项提案。

据报道，基廷表示：“这关乎我们共同的根本目标和根本安全，不仅关乎欧洲，也关乎美国自身。”他还表示正在争取更广泛支持，并希望更多共和党人加入这项工作。

报道还称，该提案没有点名任何具体国家，但显然是在影射特朗普对格陵兰岛的威胁。基廷说，这种省略是刻意为之，他希望拓宽提案的关注范围，“这不仅仅关乎格陵兰岛，这关乎我们的安全”。

格陵兰岛位于北美洲东北方，是世界第一大岛，也是丹麦自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛设有一处军事基地。美国总统特朗普2025年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。