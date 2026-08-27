哈新签署两项合作文件 聚焦水资源管理与“中间走廊”发展

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前会见新加坡国务资政李显龙，双方就落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与李显龙此前达成的共识，以及进一步深化经贸、投资、数字化和教育等领域合作进行了讨论。

双方积极评价哈新经济合作发展势头。数据显示，2025年两国贸易额接近10亿美元；2026年上半年，双边贸易额达到7.77亿美元，同比增至2.5倍。2025年，新加坡对哈萨克斯坦直接投资总流入额同比翻番，达到约15亿美元。

Фото: пресс-служба Правительства РК

双方认为，两国在进一步扩大贸易、深化投资合作及实施新项目方面仍具有较大潜力。农业、交通物流、数字化和人工智能被列为重点合作方向。

别克帖诺夫表示，数字化转型是哈萨克斯坦的战略优先方向。2026年被确定为“数字化和人工智能年”，哈萨克斯坦目前位居联合国在线服务指数全球前十，并计划通过广泛应用人工智能，在未来三年内推动建设全面数字化经济。

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李显龙表示，两国政府保持良好关系，并致力于构建有利于企业开展更多合作项目的伙伴关系。随着双向投资和贸易规模持续扩大，哈新合作具备进一步发展的广阔潜力。

会谈结束后，双方签署两份合作文件。

其中，哈萨克斯坦水资源和灌溉部与新加坡合作企业（Singapore Cooperation Enterprise）签署“可持续城市水资源和废弃物管理领导力”能力建设项目协议。

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此外，“中间走廊多式联运有限公司”（Middle Corridor Multimodal Ltd）与新加坡合作企业签署多式联运、贸易便利化和数字化领域合作谅解备忘录。

上述文件旨在推动哈萨克斯坦借鉴新加坡经验，加强本国专业人员培训，并引入现代化水资源管理、交通运输和贸易生态体系建设方法，同时进一步释放“中间走廊”的运输和贸易潜力。