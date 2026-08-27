两名哈萨克斯坦创作者在曼谷TikTok LIVE社区节上获奖

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）两名哈萨克斯坦内容创作者日前在泰国曼谷举行的“2026年TikTok LIVE社区节”（TikTok LIVE Community Fest 2026）上脱颖而出，跻身区域优秀创作者行列。其中一人获得最高级别的“传奇”奖项，另一位哈萨克斯坦创作者则摘得“黄金”奖。

在泰国首都举行的这场盛会汇聚了来自东南亚和中亚地区的300多位直播创作者。本届活动以“成为胜利的一部分”（Be Part of the Win）为主题，这是该活动第三次举行。

同期举行的“2026年TikTok LIVE社区节颁奖典礼”上，来自东南亚和中亚地区的30多位创作者因出色的创意内容、与受众保持良好互动，以及为活跃创作者社群建设作出的贡献获得表彰。

两名哈萨克斯坦创作者获奖

本届活动的奖项分为“传奇”（Legend）、“白金”（Platinum）和“黄金”（Gold）三个类别。来自哈萨克斯坦的两名创作者跻身其中的优秀创作者行列。

鲁斯兰·努尔塔津（@omgdnss）成为获得最高级别“传奇”奖项的6名创作者之一。他通过直播将来自不同国家的观众联系起来，为跨国交流和增进文化联系提供了平台。萨毕娜（@pipikoldiko）则获得“黄金”奖。她在直播中与订阅用户轻松交流，并善于带动观众参与互动。

哈萨克斯坦创作者在这一地区性活动中获得奖项，显示出该国TikTok LIVE创作者正逐步进入国际受众的视野。

音乐类直播在哈萨克斯坦受到欢迎

在哈萨克斯坦TikTok LIVE创作者中，专注音乐内容的创作者也在不断增多。

苏赫拉布·库尔班诺夫（@suhrab_k）就是其中的代表。他在直播中演唱歌曲，并与观众保持轻松互动。

吉他手伊万·朱可夫（@mayduet）则通过与其他音乐人连麦合作，将吉他与小提琴、大提琴等乐器进行融合。

通过这样的方式，哈萨克斯坦创作者的受众已不再局限于国内，正逐步拓展至海外观众。

哈萨克斯坦博物馆亮相TikTok LIVE

今年，哈萨克斯坦加入“TikTok LIVE Comes Alive”全球项目。在该项目框架下，哈萨克斯坦共和国国家博物馆和阿拉木图艺术博物馆向国际受众进行了展示。

借助“Museums Come Alive”活动及#MuseumTok话题，博物馆通过直播形式，以互动方式向全球网友展示文化遗产、艺术作品和馆藏珍品。

这一实践表明，TikTok LIVE已不只是娱乐以及创作者与观众交流的平台，也逐渐成为向国际受众传播文化和知识内容的一种方式。

直播创作者数量增长超过50%

据TikTok数据，2026年前六个月，东南亚和中亚地区有超过9500万名创作者进行直播，较去年同期增长超过50%。

其中，超过4000万名创作者首次在TikTok LIVE上开播。平台数据显示，新加入的创作者中，每3人就有1人在开播后的头30天内获得了首次收入。

如今，在TikTok LIVE上，除娱乐内容外，旅游、历史、文化和艺术等主题的直播也在不断发展。例如，在泰国，TikTok与泰国旅游局围绕宋干节推出了一系列直播活动；在越南，则通过“Beauty Vietnam”项目集中展示多个地区的文化和传统。

“2026年TikTok LIVE社区节”的相关成果表明，哈萨克斯坦直播创作者正在成为这一地区发展趋势的一部分，并逐步走向国际舞台。此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾表示，应当把智能手机不仅作为娱乐工具，也应将其用于创造收入和开展商业活动。

值得一提的是，哈萨克斯坦动画作品《KÖLEÑKE》（18+）在美国波特兰电影、动画与科技节上获得评审团特别奖。