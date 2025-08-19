别克帖诺夫总理部署推进铁路行业数字化和装备更新

别克帖诺夫指出，铁路行业的数字化应通过引入自动化管理系统、数字化调度以及信息系统的整合来实现。他特别强调了人工智能在铁路安全与运维中的重要作用。

- 近期，在国家元首的参与下，阿斯塔纳启用了具备高性能计算能力的超级计算机集群，能够生成大规模数据并提供高质量分析。在此背景下，应将人工智能技术和前景广阔的初创项目引入经济各个领域，包括铁路行业。 - 总理表示。

据介绍，人工智能可用于提前评估潜在的事故风险、铁路线路及车辆设备的磨损情况，并制定多种解决方案。在推进铁路数字化过程中，需要采取系统性的方法，强化IT基础设施管理，并确保信息系统的全面整合。

在会议上，别克帖诺夫还特别强调了提升铁路客运服务质量的重要性。他指出，公众对服务质量和车厢状况的投诉仍在持续，这不仅关系到铁路行业本身，也影响到国家整体形象。

- 所有运输企业都必须确保客运车厢和机车车队的定期更新。目前，本土车厢制造厂已建立起现代化、舒适型客运车厢的生产体系，并由国家运输企业投入使用。 - 总理表示。

与此同时，他还要求加快货运车厢的生产与更替。为此，交通部和哈萨克斯坦国家铁路公司将负责引入包括提升列车运行速度在内的创新方案，进一步改善客运服务质量，推动铁路运输整体升级。

【编译：达娜】