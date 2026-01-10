14:37, 10 一月 2026 | GMT +5
阿里木汗吾勒兴奋剂检测B瓶样本在美开启 哈职业拳击联合会发布说明
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦职业拳击联合会于9日深夜就中量级世界冠军贾尼别克·阿里木汗吾勒兴奋剂检测B瓶样本的开启程序及相关细节发表官方说明。
哈萨克斯坦职业拳击联合会主席拉赫姆詹·叶尔登别科夫表示，运动员贾尼别克·阿里木汗吾勒的B瓶样本开启程序已在美国犹他州盐湖城正式完成。该程序是确保调查客观性和独立性的关键环节，具有重要意义。
叶尔登别科夫指出，样本开启过程在运动员团队代表、专业人士以及依法获准的所有相关方共同见证下进行，严格遵循既定操作规范，完全排除了程序违规的可能性，确保了整个流程的透明度。
据其介绍，B瓶样本开启后已重新密封，并正式移交至获得授权的国际认证实验室开展分析。相关检测将依据统一标准进行，不受任何外部因素干扰。
叶尔登别科夫强调，在当前阶段，尚不存在任何法律或事实依据可作出结论、指控或解读。哈萨克斯坦职业拳击联合会始终坚持运动员“无罪推定”的基本原则，并严格尊重法定程序。
他重申了联合会的一贯立场：
— 坚定支持纯洁、公平的体育竞技；
— 全面尊重并遵循国际反兴奋剂机制；
— 在官方实验室结论公布之前，反对任何形式的揣测、施压或舆论炒作。
—我们充分理解公众对此事件的高度关注，因此认为有责任在法律框架内保持冷静、审慎地推进相关工作。只有官方实验室出具的检测结果，才能作为后续决策和公开表态的唯一依据。联合会将根据事态进展，及时发布基于确凿文件的后续通报，叶尔登别科夫表示。
【编译：阿遥】