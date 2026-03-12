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    10:54, 12 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦电力产量持续增长：预计2026年将达到1265亿千瓦时

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正持续推进能源安全保障工作。数据显示，2025年全国电力生产总量达到1231亿千瓦时，比原定计划高出4.4%，能源领域发展保持稳定增长态势。

    Атырау облысында электр энергиясын қалпына келтіруге 40 арнайы бригада жұмылдырылды
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    与2019年相比，当时全国发电量为1060亿千瓦时，近年来电力产量已累计增长约16%，表明该行业正按照既定规划稳步发展。

    2025年的增长主要得益于多项传统能源项目的投运。其中包括特克利能源综合体以及托帕尔热电厂相关设施等项目，这些项目新增装机容量共计166兆瓦。

    按照规划，2026年哈萨克斯坦电力生产总量预计将进一步提高至1265亿千瓦时。新增电力增长主要来自一批总装机容量约2400兆瓦的新建项目投入运行。

    今年重点推进的能源项目包括：在克孜勒奥尔达建设装机容量240兆瓦的联合循环燃气机组，在突厥斯坦州建设1000兆瓦的联合循环电站，同时对阿拉木图第二热电站和第三热电站进行现代化改造，两座电站改造后的总装机容量将超过1100兆瓦。此外，阿特劳和特克利等地的电力设施扩建工程也正在推进。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 能源部
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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