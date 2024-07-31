美特勤局代理局长就特朗普遇袭事件出席国会听证会

本月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行竞选集会。20岁男子克鲁克斯从距离特朗普演讲台约140米的一处建筑的屋顶向特朗普连开数枪，导致特朗普右耳受伤，并致现场观众一人死亡、两人重伤。

罗威在听证会上表示，特朗普遇袭事件“让我感到羞愧”，“我无法解释为何那个建筑的屋顶没有做好检查和部署”。

罗威表示，特勤局“假设”枪手所在的屋顶由当地警方负责，他们会安排反狙击小组在上面，但“我们再也不会犯同样错误”。罗威还说，当地警方在已经发现疑似枪手的情况下，未及时通知特勤局，导致特勤局直到枪击发生时才知道枪手的存在。

罗威还表示，特勤局已经采取一系列改革措施，包括每场活动的安全计划必须由多位有经验的负责人审阅后再实施；增加无人机的使用，尤其是对屋顶的检查；加强各部门间沟通等。

对于罗威将责任归咎巴特勒当地警方，一些共和党议员表示不满。他们认为罗威是在推卸责任，应该辞职。

此前担任特勤局局长的金伯莉·奇特尔已于本月23日辞职。