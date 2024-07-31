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美特勤局代理局长就特朗普遇袭事件出席国会听证会
（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，美国特勤局代理局长罗纳德·罗威当地时间30日就前总统特朗普遇袭事件出席国会参议院司法委员会和国土安全委员会联合听证会。
本月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行竞选集会。20岁男子克鲁克斯从距离特朗普演讲台约140米的一处建筑的屋顶向特朗普连开数枪，导致特朗普右耳受伤，并致现场观众一人死亡、两人重伤。
罗威在听证会上表示，特朗普遇袭事件“让我感到羞愧”，“我无法解释为何那个建筑的屋顶没有做好检查和部署”。
罗威表示，特勤局“假设”枪手所在的屋顶由当地警方负责，他们会安排反狙击小组在上面，但“我们再也不会犯同样错误”。罗威还说，当地警方在已经发现疑似枪手的情况下，未及时通知特勤局，导致特勤局直到枪击发生时才知道枪手的存在。
罗威还表示，特勤局已经采取一系列改革措施，包括每场活动的安全计划必须由多位有经验的负责人审阅后再实施；增加无人机的使用，尤其是对屋顶的检查；加强各部门间沟通等。
对于罗威将责任归咎巴特勒当地警方，一些共和党议员表示不满。他们认为罗威是在推卸责任，应该辞职。
此前担任特勤局局长的金伯莉·奇特尔已于本月23日辞职。