跨里海运输走廊成货运量三年增3.5倍 欧盟25亿欧元助力哈国枢纽地位

会议由哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫与欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使阿莱什卡·辛基奇共同主持。来自政府部门、国际金融机构、国有企业、发展伙伴及私营部门的代表出席会议，共同总结既往成果，并探讨加强欧洲与中亚交通连接的下一阶段步骤。

—欧盟通过价值3000万欧元的跨里海运输走廊支持计划及其他项目，正致力于支持阿克套港口基础设施现代化，并为全面升级贝纽至塞克萨乌勒公路提供筹备支持，同时协助推进边境程序的协调与数字化。通过与欧盟各国银行、商界代表、成员国及中亚合作伙伴紧密协作，我们正不断提升走廊的运输速度与可靠性，并取得显著成果，-辛基奇指出。

作为欧盟"全球门户"战略的重要组成部分，跨里海运输走廊已成为加强欧洲与中亚可持续关系的核心优先事项，哈萨克斯坦在其中扮演着欧亚交通枢纽的关键角色。近年来，该走廊货运量增长超3.5倍；得益于各项基础设施项目落地及运输流程持续优化，中国与欧洲之间的运输时间大幅缩短。自2024年以来，欧盟及国际金融机构已为该地区具体项目拨款约25亿欧元。

研讨会期间，与会各方就阿克套港与库雷克港现代化改造、跨里海运输走廊沿线公路、铁路及物流基础设施发展、私营投资吸引以及进一步提升走廊运行效率的其他举措深入讨论。

会议结束时，各方重申在基础设施建设、数字化转型、监管改革及新投资项目等方面继续深化合作的承诺。这些举措旨在进一步巩固跨里海运输走廊作为欧亚大陆核心贸易与交通大动脉的战略地位。