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    17:22, 08 四月 2026 | GMT +5

    玛丽亚·穆德里亚克出任联合国儿童基金会“儿童之友”

    哈萨克国际通讯社讯）8日，世界知名歌剧艺术家玛丽亚·穆德里亚克正式出任联合国儿童基金会哈萨克斯坦“儿童之友”（Friend of UNICEF），由此加入由文化和体育界知名人士组成的全球群体，共同支持该组织保护儿童权利的使命。

    玛丽亚·穆德里亚克出任联合国儿童基金会“儿童之友”
    Фото: ЮНИСЕФ

    此次任命正值联合国儿童基金会成立80周年。目前，该组织在全球190多个国家和地区开展工作，汇聚艺术家、运动员及各界公众人物，共同推动解决儿童成长面临的关键问题。

    联合国儿童基金会与知名人士开展合作已有60余年经验。“亲善大使”和“儿童之友”通过自身影响力，提升社会对儿童议题的关注，推动公共议程，并动员各方力量维护儿童权益。目前，该组织在100多个国家拥有约400名相关宣传代表，均以志愿者身份参与支持其工作。

    玛丽亚·穆德里亚克出任联合国儿童基金会“儿童之友”
    Фото: ЮНИСЕФ

    玛丽亚·穆德里亚克是活跃于国际舞台的哈萨克斯坦歌剧代表人物，曾在多家世界知名剧院登台演出，并与多位著名指挥家及交响乐团合作。她参与联合国儿童基金会相关倡议，有望进一步加强文化领域与社会议题之间的联动，提升公众对儿童福祉问题的关注。此前，哈萨克斯坦知名电视主持人、企业家迪娜拉·萨特詹也曾担任“儿童之友”。

    —成为联合国儿童基金会的一员对我而言意义重大。我希望不仅在舞台上发声，也能通过这一身份支持基金会推动融合教育项目的发展。为了让每一个孩子都拥有平等机会，这项工作应从人生最初阶段——学前教育抓起。同时，支持青年项目，包括志愿服务的发展，对我同样重要，这将激励年轻人积极参与社会生活、实现自身潜力，-穆德里亚克表示。

    联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表处负责人拉希德·穆斯塔法·萨瓦尔表示，在组织成立80周年之际，与活跃于国际舞台的杰出代表开展合作具有重要意义。

    玛丽亚·穆德里亚克出任联合国儿童基金会“儿童之友”
    Фото: ЮНИСЕФ

    —穆德里亚克是享誉世界的歌剧艺术家，她的才华已在各大剧院得到认可。与这样具有影响力的公众人物合作，使我们能够在更高层面推动儿童权益议题。玛丽亚在国际舞台上的声音，将有助于推广从学前教育阶段推进融合教育的重要性，并为哈萨克斯坦青年及志愿服务的发展创造更多机遇，-他说。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 联合国 艺术 音乐
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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