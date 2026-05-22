哈萨克斯坦总理出席独联体政府首脑理事会会议

今年，独联体轮值主席国由土库曼斯坦担任。会议召开前，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫会见了出席会议的各国政府代表团团长。

Фото: 总理官网

在双边会晤中，别克帖诺夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫以及土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫的亲切问候。

双方重点就经贸合作、交通运输转型以及能源和农业领域的互利合作交换了意见。数据显示，2026年1月至3月，哈萨克斯坦与土库曼斯坦双边贸易额达到1.253亿美元。其中，受哈萨克斯坦农产品出口稳步增长带动，出口总额实现15%的增长。双方一致强调，两国政府正按照两国元首确定的战略目标，有序推进双边贸易额持续提升。

Фото: 总理官网

出席本次独联体政府首脑理事会会议的还有阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国政府首脑，以及土库曼斯坦和亚美尼亚代表，独联体秘书长也出席了会议。

按照议程，会议分别举行了小范围会谈和大范围会议。

别克帖诺夫在小范围会谈中指出，通过新宪法的颁布与实施，哈萨克斯坦已进入国家发展的新历史阶段，并制定了促进经济可持续增长的战略方向。别克帖诺夫还就文化与人文领域的深度合作进行阐释，并重点提及了数字转型、人工智能、农工综合体、交通物流基础设施、水安全以及志愿者运动等核心议题。数据显示，2025年全年，哈萨克斯坦与独联体成员国的贸易总额达到384亿美元；2026年1月至3月期间，双边贸易额同比进一步增长17.1%。

Фото: 总理官网

与会各方签署了一系列合作文件，涵盖了独联体国家矿冶综合体、交通运输、无线电导航领域的数字转型、铀矿开采影响区域的生态修复，以及会展服务等多项重要议题。

此外，会议做出重要决策：宣布明斯克（白俄罗斯共和国）为2027年“独联体青年之都”，卡拉干达（哈萨克斯坦共和国）为2028年“独联体青年之都”。

据悉，下一届独联体政府首脑理事会会议将于今年12月在莫斯科举行。