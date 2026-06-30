阿拉木图力争到2028年底将空气污染水平降低20%

会议期间，公布了《阿拉木图市2026—2028年环境保护行动计划》。阿拉木图市生态与环境保护局副局长阿尔沙特·巴克特克列夫在回答议员提问时，介绍了改善城市空气质量的相关举措。

巴克特克列夫表示，该行动计划涵盖9个重点领域，共制定43项具体措施，其中17项专门针对改善空气质量。与以往相比，该计划最大的特点在于采取综合治理模式，不再局限于治理单一污染源，而是同步推进能源、私人住宅区、道路交通、工业企业等多个领域的污染治理。

行动计划提出的主要措施包括：

推进第二热电站和第三热电站实施“煤改气”；

落实大气环境保护相关管理规定；

对机动车尾气排放实施实时监测；

建设低排放区域；

分阶段淘汰不符合环保排放标准的机动车；

定期开展生态环境巡查等。

巴克特克列夫表示，通过全面落实大气环境保护相关措施，阿拉木图计划到2028年底将空气污染水平至少降低20%，并按计划分阶段完成各项既定任务。他指出，该行动计划的重点在于统筹推进能源、私人住宅区、交通运输和工业企业等主要污染源治理，实现各领域协同发力，切实改善城市空气质量。