里海管道联盟5月输油720万吨创纪录 田吉兹油田产能恢复成主因

作为对比，4月份该系统输油量为630万吨，即平均日输油量约为167万桶。

分析指出，5月份输油量增长主要得益于田吉兹油田产能全面恢复。此前，该油田曾因技术故障导致产能一度下降。

在里海管道联盟的运输结构中，哈萨克斯坦石油出口量也呈显著上升趋势。5月份，哈萨克斯坦通过该系统出口石油627万吨，较4月份的545万吨大幅增长，日均输油量增幅约为11%。

基于当前稳健的运输表现，里海管道联盟已上调6月份CPC Blend原油出口计划。根据最新规划，6月份预计日均出口量将达170万桶，单月出口总量约为650万吨。

这一调整主要受两大因素驱动：一是卡沙甘油田检修工作推迟至2027年进行；二是田吉兹油田生产运行已恢复常态。

此外，由于哈萨克斯坦自5月1日起暂停对德国石油出口，原本用于该方向的运输份额现已重新调配至里海管道联盟运输系统。

展望未来，里海管道联盟计划在2026年将年度石油总运输量提升至7200万吨，这一目标较2025年的7050万吨有所提高。