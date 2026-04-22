聚焦跨里海运输通道：意大利表达参与“中间走廊”建设浓厚兴趣

在讨论环节，来自政府机构、国际组织以及意大利及国际商界的代表齐聚一堂，就跨里海国际运输路线（“中间走廊”）的发展前景展开深入交流。

与会各方认为，哈萨克斯坦作为连接欧亚的重要交通物流枢纽，其在区域互联互通体系中的地位正持续增强，这也为过境运输和出口物流的稳步增长提供了有力支撑。

会议指出，“中间走廊”已在实践中展现出较高的运输稳定性。在此基础上，当前工作的重点正逐步转向提升运输效率和增强线路的综合吸引力。

围绕这一目标，各方正推进走廊沿线各环节的协同运作，重点包括完善基础设施、加快全流程数字化转型，以及解决制约运输效率的关键“瓶颈”问题。

意大利方面对深化合作表现出浓厚兴趣，明确表示愿参与沿线基础设施建设、物流服务优化以及交通协同项目的实施。

会议还提到，哈方正在通过一系列措施为国际合作伙伴营造更加稳定、透明的投资环境，并承诺为交通领域的长期投资提供制度性保障。

与会人士认为，这种系统化推进模式将有助于推动“中间走廊”从单一的过境通道，逐步发展为面向全球市场、具备更高稳定性和竞争力的综合物流通道。

【编译：阿遥】