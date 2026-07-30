哈国哪里的房租涨得最快？最高同比上涨38.9%

据Finprom.kz援引哈萨克斯坦国家统计局数据报道，今年6月住房租金同比涨幅高于去年同期的12.7%。近年来，租金涨幅较为明显的时期出现在2022年和2023年，当时同比涨幅分别达到23.6%和25.4%。

今年上半年，全国住房租金累计上涨2.1%。2月和3月租金一度下降，但从4月开始恢复上涨，并延续至5月和6月。分析人士指出，目前较高的同比涨幅在很大程度上受到2025年下半年价格上涨的影响。

从地区来看，巴甫洛达尔州住房租金同比上涨38.9%，涨幅居全国首位；北哈萨克斯坦州上涨35.2%，克孜勒奥尔达州上涨19.6%，阿克托别州上涨17.1%。曼格斯套州和东哈萨克斯坦州分别上涨15.5%和15.3%。

主要城市中，阿拉木图住房租金同比上涨14%，阿斯塔纳上涨13.7%，奇姆肯特上涨11.3%。

涨幅相对较低的地区包括阿克莫拉州、西哈萨克斯坦州和乌勒套州，分别上涨5.1%、5.5%和7.1%。

与此同时，住房租赁及运营市场规模继续扩大。2026年第一季度，相关服务规模达到3339亿坚戈，同比增长12.7%。其中，由居民直接支付的服务规模为536亿坚戈，同比增长10.3%。

2025年，住房租赁及运营服务规模达到8302亿坚戈，同比增长0.3%，较2019年扩大至约2.5倍。

旅游相关的自有房地产出租业务增长较为明显。2025年，该领域服务规模达到2324亿坚戈，同比增长22.9%，较2019年扩大至接近4倍。

普通住宅和房屋出租仍占据市场主要份额。2025年，此类服务规模同比下降7.2%至5755亿坚戈。不过，由居民直接支付的住房租赁服务规模增长6.5%，达到1546亿坚戈，占比由23.4%升至26.9%。

分析人士认为，在住房租金保持两位数增长的情况下，住房可负担性仍是市场面临的主要问题。进一步规范房东与租户之间的租赁关系有助于减少纠纷，但在住房供应没有增加的情况下，仅靠这一措施难以遏制租金上涨。