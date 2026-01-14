中文
    涉及北里海项目的仲裁为何耗时？政府作出官方说明

    哈萨克国际通讯社讯）政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，涉及北里海和卡拉恰甘纳克项目的国际仲裁程序之所以耗时较长，主要原因在于需要对大量复杂的财务数据进行深入、系统的分析。

    别克帖诺夫强调，围绕上述项目的仲裁案件属于商业纠纷，源自哈萨克斯坦政府与承包商在产品分成协议框架下形成的合同关系，相关案件目前由国际仲裁机构依法审理。

    —为切实维护国家利益，政府已开展系统性工作，包括聘请国际法律顾问和技术专家，对相关业务进行审计，并持续完善证据基础，以确保国家立场在仲裁过程中得到充分、专业的表达，-他指出。

    据介绍，所有仲裁程序均严格按照既定的程序和时间安排推进。

    —同时也应看到，国际仲裁案件通常程序复杂、涉及环节众多，需要对大量技术资料和财务信息进行细致审查，因此周期较长在国际实践中并不罕见。在遵循国际法准则的前提下，政府正通过法律途径稳步推进相关工作，依法捍卫国家经济利益。目前，有关事务仍处于政府的重点监督之下，-别克帖诺夫补充道。

    此前，马吉利斯议员哈孜别克·伊萨向政府总理提出质询，呼吁采取措施，防止部分外国企业利用法律程序和行政流程刻意拖延仲裁进程，并借助货币贬值获取不当利益。

    【编译：阿遥】

