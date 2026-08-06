《权力的游戏》演员谈阿斯塔纳之行：这里的一切都让我喜欢

因在热播美剧《权力的游戏》中饰演詹姆·兰尼斯特一角而被全球观众熟知的他表示，哈萨克斯坦广袤的土地、独具特色的民族美食以及首都阿斯塔纳的城市景观，都给他留下了深刻印象。

“这是我第一次来到哈萨克斯坦，这里的一切都让我非常喜欢。你们的国家幅员辽阔，尤其是民族美食让我印象深刻，特别是肉类菜肴，味道非常独特。甚至可以说，我在这一天吃下的肉，可能比过去三年加起来吃的还要多。”他笑着说道。

此外，尼古拉·科斯特-瓦尔道还透露，访问期间他登上了阿斯塔纳著名地标巴伊铁列克观景塔，并按照当地传统将自己的手放在手模上许愿。

“我登上了巴伊铁列克顶部，把自己的手放在手模上，并许下了一个愿望。不过，具体是什么愿望，这是一个秘密，我不能透露。但有一点可以确定——我非常希望能够再次来到哈萨克斯坦。”尼古拉·科斯特-瓦尔道表示。

值得一提的是，当天，阿斯塔纳国际动漫展Comic Con Astana在首都开幕，活动将持续至8月9日。主办方预计，本届活动四天累计观展人数将达到约10万人次。