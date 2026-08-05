跨里海数字走廊建设取得重大突破 海底光缆铺设最艰难阶段顺利完成

海底光缆已成功抵达哈萨克斯坦海岸，标志着由哈萨克电信股份公司与阿塞拜疆电信国际公司联合实施的项目最艰难部分顺利完成。这条连接阿克套与苏姆盖特的新路线将哈萨克斯坦与阿塞拜疆的数字基础设施紧密相连，成为一条贯通亚洲与欧洲的高速直达数据走廊。该项目的实施不仅提升了国际通信的可靠性，也进一步增强了两国的过境运输潜力。

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、哈萨克电信股份公司董事会主席巴格达特·穆辛以及阿塞拜疆电信国际公司总经理安娜·纳卡希泽一同登上铺缆船，实地视察了海上施工的收尾进展。

哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部为该项目的顺利推进提供了全方位的法规、组织与海关程序保障，确保了各项建设工作得以在无行政延误的高效状态下全面展开。

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该项目于2025年正式启动。在此期间，专家团队完成了工程勘察、最优路线优选以及光缆各项测试工作。

"我们已顺利完成了跨里海海底光缆铺设中最艰难的阶段——里海海底光缆铺设工作。这条全新的数字路线进一步加强了哈萨克斯坦与全球数据传输网络的数字连通，并为人工智能、'云计算'技术及现代化数据处理中心的蓬勃发展奠定了坚实基础。通过对数字基础设施的系统性开发，哈萨克斯坦正不断巩固其作为欧亚之间战略数字桥梁的重要地位。"马迪耶夫指出。

据悉，海底光缆铺设工作于2026年7月正式启动。施工依托一艘排水量超过2万吨的专业化船舶进行，实行全天候昼夜作业，共有70名专业技术人员参与其中。

"该项目充分证明了我们有能力在创纪录的时间内完成任何复杂级别的基础设施建设任务。我们正在构建一条低延迟、高速度的数字化信息大动脉，它将树立国际流量可靠性的全新标准。这不仅是对我国网络稳定性的长远投资，更为各界企业接入世界级基础设施开辟了广阔的新机遇。"穆辛表示。

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目前，相关技术人员正在抓紧开展光缆与陆地基础设施的对接工作。按计划，陆上基础设施建设、系统调试及综合测试工作将于今年秋季全面完成。

据悉，该干线网络的建设及后续运营工作由哈萨克电信股份公司与阿塞拜疆电信国际公司的合资企业——CaspiLink B.V.公司负责。整个项目完全通过运营商自有资金进行投资，未动用任何国家预算资金。