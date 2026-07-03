热巴金娜、巴伯里克晋级温网第三轮

女单第二轮比赛中，世界排名第二的热巴金娜以6:1、6:2直落两盘击败世界排名第50位的美国选手凯蒂·麦克纳利，继首轮战胜法国选手洛伊丝·布瓦松后，顺利挺进32强。

赛后，热巴金娜表示，与首轮相比，自己本场比赛发挥更加出色。

- 今天我打出了一场高水平的比赛，比首轮表现更好，对目前的状态感到满意。- 她说。

她还表示，团队赛前分析了首场比赛，减少非受迫性失误取得了成效。谈及下一轮对阵比利时选手埃莉塞·梅尔滕斯时，热巴金娜表示，将专注于自己的发球和进攻，力争延续良好状态。

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男单第二轮比赛中，世界排名第11位的巴伯里克经过1小时50分钟较量，以6:3、6:4、7:6（7:5）战胜世界排名第139位的法国选手基里安·雅凯，成功晋级第三轮。

巴伯里克赛后表示，希望能够保持目前的竞技状态，在接下来的比赛中继续发挥高水平。他认为，无论面对哪位对手，都需要做好充分准备，当前最重要的是恢复体能，以最佳状态迎接下一场比赛。

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下一轮，巴伯里克将迎战美国选手弗朗西斯·蒂亚福与英国选手扬·霍因斯基之间的胜者。

2026年温布尔登网球锦标赛于6月29日至7月12日在英国伦敦举行，总奖金创历史新高，达到6420万英镑，单打冠军奖金为360万英镑。