哈马斯武力镇压敌对派系

路透社引述两名加沙安全消息人士报道，自上星期五（10月10日）停火生效后，哈马斯已在街头部署武装人员，但行动谨慎，以防停火安排破裂。它星期一（13日）释放最后一批幸存的以色列人质后，进一步部署旗下武装派别卡桑旅的人员控制加沙。

消息人士透露，这几天内，一个“与加沙城某家族有关的帮派”已有32个成员被哈马斯杀害，哈马斯也有六人丧命。据悉，在加沙南部城市拉法，当地反哈马斯主要派系领袖的一名得力助手也遭哈马斯杀害。

社交媒体上传出一段据说是星期一在加沙拍摄的视频，只见几名蒙面武装人员在街上强迫至少七人跪下，随后用机枪向他们扫射；其中一些枪手戴着的绿色头巾与哈马斯成员的相似。

最新的情况再次表明，美国总统特朗普的和平计划要让哈马斯解除武装，面临重大挑战。

根据这份20点和平计划，哈马斯将失去对加沙的控制权，并且须缴械让加沙实现去军事化，加沙则由一个巴勒斯坦委员会在国际监督下管理。计划也提议部署一个国际稳定特派团，负责训练和支持巴勒斯坦警察部队。

不过，特朗普暗示，美国默许哈马斯暂时负责维持加沙的治安。

特朗普星期一在乘专机前往中东途中，随行记者问及哈马斯是否在镇压对手，并自行成立警察部队时，他回应说：“他们确实想要制止问题，而且他们对此一直很坦诚，我们也给了他们一段时间的许可。”

巴勒斯坦分析员奥达认为，哈马斯的行动旨在吓阻在战争期间与以色列合作的团体。哈马斯也希望借此争取在加沙保住一席之地，让它的安全官员可进入加沙的未来政府，尽管这是以色列坚决反对的。

美国前国家官员麦格克说，哈马斯会如何利用停火窗口为自己争取利益，是以哈协议面对的最大问题之一。

麦格克曾在美国多位总统任内担任负责国家安全事务的高官，包括在特朗普的首个任期，参与过以哈停火谈判。他星期一在美国有线电视新闻网（CNN）撰文指出，上次达成人质协议期间，哈马斯趁机通过杀害反对者等方式，巩固对加沙的控制，破坏临时停火转化为长期休战的机会。

这一回，哈马斯似乎想故技重施，但留给它的空间不大。新协议允许以军留占加沙一半的地区，而这份获得几乎所有阿拉伯与回教国家支持的协议主张哈马斯解除武装。

麦格克强调：“如果要复原和重建整个加沙地区，哈马斯就必须完全接受协议，并放弃在加沙虚张声势。”

他指出，和平计划成败的另两个关键是加沙能否在过渡期间建立起政治与安全架构，以及是否有可行的重建计划。

如果无法在加沙建立临时安全部队与政治架构，“哈马斯最终可能通过武力重建权力，这一结果将使加沙实现长期和平或复原的希望破灭”。

至于重建加沙，这将耗时10年甚至更久，所需资金估计达数千亿美元。麦格克指出，这得仰赖由美国主导的全球协调行动，包括美国区域盟友的庞大资源投入，同时需要非哈马斯派系的巴勒斯坦人参与。