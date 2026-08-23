总理别克帖诺夫及多名政府成员参加库鲁尔泰议会选举投票

据政府新闻处消息，别克帖诺夫当天参加了哈萨克斯坦新设一院制库鲁尔泰议会的首次议员选举投票。

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副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）当天在位于阿斯塔纳国家学术图书馆的投票站参加投票，并作出自己的选择。

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哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫（Берік Асылов）也参加了此次选举投票。他在位于阿斯塔纳AREK大楼内的第202号投票站投票。

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水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉托夫（Нұржан Нұржігітов）也参加了投票。他表示，此次选举是总统发起的大规模政治改革取得的重要成果，也是哈萨克斯坦具有历史意义的政治事件。

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努尔吉托夫指出，建立一院制库鲁尔泰议会，是建设“公正哈萨克斯坦”、提高国家权力机构运行效率以及落实今年通过的新宪法所确立原则的重要一步。

他说：“任何改革都离不开公民的直接参与。今天，哈萨克斯坦人民正在决定国家未来数年的发展方向。因此，每一位公民的选票都十分重要。我呼吁所有同胞前往投票站，作出自己的选择。”

正在地方开展工作访问、了解秋收进展并与农业生产者和农村劳动者会面的农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫（Айдарбек Сапаров）也参加了投票。

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阿依达尔别克·萨帕若夫表示，首次举行库鲁尔泰议会选举对国家具有重要意义。正如国家元首所指出的，库鲁尔泰议会应为国家进一步现代化进程注入新的动力。

他说：“每一位公民都应认识到自己选择的重要性，以及个人对哈萨克斯坦未来所承担的责任。对我而言，今天能够与保障国家粮食安全基础的农业劳动者们在一起，也具有特殊意义。”

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国防部长、空军中将达乌列特·科萨诺夫（Дәурен Қосанов）当天也在阿斯塔纳参加投票。他表示，军人及其家庭成员都是国家社会生活的完整参与者，每个人都能够为决定国家未来贡献自己的力量。

此外，外交部部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫（Ермек Көшербаев）和紧急情况部部长钦吉斯·阿仁诺夫（Шыңғыс Әрінов）也参加了库鲁尔泰议会选举投票。

此次选举是哈萨克斯坦新设一院制库鲁尔泰议会的首次议员选举。全国共设10423个投票站，其中79个投票站设在全球61个国家。中央选举委员会数据显示，共有12561644名选民被列入选民名册。

此次共有来自公正党（Әділет）、全国社会民主党（ЖСДП）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）、乡村党（Ауыл）、“光明道路”民主党（Ақ жол）和共和国党（Respublica）的545名候选人，角逐库鲁尔泰议会145个议席。