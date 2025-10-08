俄罗斯穆斯林宗教管理局发布针对穆斯林快递员的教法裁决

根据RF MDB网站公布的裁决文本，穆斯林不应该运输被明确禁止的物品，包括：

酒精饮料；

赌博用品；

偶像崇拜相关的宗教物品；

猪肉；

非伊斯兰方式屠宰的肉类。

这一规定仅在用于商业盈利的情况下视为例外。

裁决指出，在复杂情况下允许运输货物，但快递员必须捐赠济贫税（zakat）。

文本中写道：

“如果货物中既有许可物品又有禁止物品，但许可物品占主导，则允许运输，前提是事后捐赠济贫税。”

理事会将明确许可的货物类型列为：

食品；

符合规定方式屠宰的肉类；

谷物；

黄油和牛奶；

水果、蔬菜等；

非食品日用品（如服装、家具、餐具、办公用品、电子产品）；

书籍；

信息载体；

药品及医疗用品。

根据裁决，如果货物类别不明朗（如封闭箱子，快递员不知内部内容），则允许运输。

与贸易和服务行业所有参与者一样，快递员也被建议：

“若对收入纯洁性存疑，应通过缴纳济贫税净化所得”。

值得一提的是，该神学裁决并不具备法律效力。

【编译：木合塔尔·木拉提】