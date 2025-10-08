中文
    14:45, 08 10月 2025 | GMT +5

    俄罗斯穆斯林宗教管理局发布针对穆斯林快递员的教法裁决

    哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯联邦穆斯林宗教管理局（RF MDB）学者理事会发布了关于穆斯林在快递与物流领域担任快递员的教法裁决（神学裁决）。

    Курьерам-мусульманам в России запретили перевозить алкоголь и свинину
    Фото: ТАСС

    根据RF MDB网站公布的裁决文本，穆斯林不应该运输被明确禁止的物品，包括：

    •  酒精饮料；
    •  赌博用品；
    •  偶像崇拜相关的宗教物品；
    •  猪肉；
    •  非伊斯兰方式屠宰的肉类。

    这一规定仅在用于商业盈利的情况下视为例外。

    裁决指出，在复杂情况下允许运输货物，但快递员必须捐赠济贫税（zakat）。

    文本中写道：

    “如果货物中既有许可物品又有禁止物品，但许可物品占主导，则允许运输，前提是事后捐赠济贫税。”

    理事会将明确许可的货物类型列为：

    •  食品；
    •  符合规定方式屠宰的肉类；
    •  谷物；
    •  黄油和牛奶；
    •  水果、蔬菜等；
    •  非食品日用品（如服装、家具、餐具、办公用品、电子产品）；
    •  书籍；
    •  信息载体；
    •  药品及医疗用品。

    根据裁决，如果货物类别不明朗（如封闭箱子，快递员不知内部内容），则允许运输。

    与贸易和服务行业所有参与者一样，快递员也被建议：

    “若对收入纯洁性存疑，应通过缴纳济贫税净化所得”。

    值得一提的是，该神学裁决并不具备法律效力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    宗教 国际 俄罗斯
    Мұқтар Мұрат
    编译
