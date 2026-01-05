强力发展旅游业 哈国将打造阿拉木图“不夜城”

托卡耶夫总统在访谈中指出，在他向政府发出明确警示后，旅游开发相关工作确实有所活跃，但整体而言，道路依然漫长而复杂。旅游业并非单一产业，而是涵盖经济、文化、安全和商业等多个领域，既需要高水平的专业人才，也需要真正心系国家发展的爱国者。总统强调，旅游业容不得懒惰、冷漠、贪婪和粗鲁，这些都会直接损害国家形象。

“去年数百万外国游客到访哈萨克斯坦，国内旅游也呈现快速增长态势，这些都是积极信号。国际经验表明，各国在发展旅游业时，往往通过为私人投资者创造有利条件来释放潜力。哈萨克斯坦拥有众多自然景观和独特资源，在生态旅游日益受到青睐的背景下，具备几乎无可比拟的优势。”总统说。

然而，托卡耶夫坦言，由于一系列原因，包括部分负责人能力不足、态度冷漠，生态旅游这一前景广阔的领域至今仍发展缓慢，很多时候停留在宣传层面。他还指出，一些打着环保旗号、对任何项目发起反对运动的所谓“生态活动人士”，实际上并非出于保护自然的初衷，而是为了博取关注、制造舆论热度，甚至背后存在不愿看到竞争的商业利益驱动，这些行为客观上阻碍了旅游业发展。

“高山滑雪旅游的发展状况同样令人担忧。位于阿拉木图附近的“琼布拉克”滑雪度假区，距离市中心仅半小时车程，拥有世界罕见的自然条件，却因长期缺乏系统开发而逐渐老化。开发这一“天赐之地”需要全新理念。目前，一家经验丰富的本土公司已参与其中，在政府和地方当局支持下推进相关工作，但整体仍处于准备和宣传阶段。与此同时，周边国家的高山滑雪基础设施建设却在加速推进。”

托卡耶夫强调，阿拉木图山地旅游集群潜力巨大，高山滑雪旅游不应只服务于高收入人群，也应面向中等收入群体，因此必须建设多层次、多样化的旅游基础设施。

在人才问题上，总统指出，旅游业专业人才短缺已成为制约行业发展的突出瓶颈。为此，国家在突厥斯坦设立了国际旅游与酒店管理大学，2024年首届毕业生已进入就业市场，但这远不足以满足行业需求，政府还将采取额外措施加以解决。

托卡耶夫最后表示，尽管问题不少，但不应因此丧失信心。国际权威媒体对哈萨克斯坦的积极评价，反而要求国家付出加倍努力。《CNN Travel》已将阿拉木图评为2025年中亚“新时尚之都”。他已要求阿拉木图市长将城市打造成昼夜皆有活力的“不眠之城”，如同纽约、莫斯科或巴黎那样，这意味着在城市基础设施、环境美化和夜间照明等方面仍需开展大量系统性工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】