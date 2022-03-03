哈国开始自行生产单剂型卫星Light疫苗

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 哈萨克斯坦卡拉干达制药厂开始生产卫星Light单剂型疫苗。

卫星Light单剂型疫苗由俄罗斯加马列亚流行病学和微生物学国家研究中心研发，于去年年中在哈萨克斯坦卫生部完成了注册。

哈国计划将该疫苗作为加强针，供应给国民进行接种。

根据相关研究报告显示，接种卫星Light单剂型疫苗后，人体可在28天内产生针对2019冠状病毒的抗性，有效性可以达到79.4%。

目前，哈萨克斯坦卡拉干达制药厂已经根据授权协议，完成了对卫星Light疫苗的首批国产化生产，并将样本发给俄罗斯授权方进行检测。

卡拉干达制药厂此前一直负责开展国产化的俄罗斯卫星V疫苗的生产，并为国内的疫苗接种工作稳定供应疫苗。

自2021年2月至今，该制药厂共生产了700万剂疫苗。

接下来，卡拉干达制药厂也将负责卫星Light单剂型疫苗的国产化生产。

值得一提的是，哈萨克斯坦民众目前可选择接种卫星V、QazVac、Vero Cell和辉瑞（为青少年、孕妇和哺乳期妇女提供）作为初始疫苗，同时还可选择QazVac、Vero Cell和辉瑞疫苗（为60岁以上老人提供）作为加强针。

卫生部提醒民众，接种疫苗是保护自己免受新冠肺炎感染的唯一方法。

【编译：木合塔尔·木拉提】