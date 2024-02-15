总理呼吁“雪佛龙”公司增加本地商品购买份额

双方讨论了新生产设施的投用，商品、工程和服务采购中增加本地含量、石油、天然气工业和石化行业发展的热点问题，以及哈萨克斯坦社会项目的实施。

总理表示，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦正在开展旨在确保国内生产总值年均增长6%以上的广泛经济改革。

-政府为投资者投资项目的发展创造最有利的条件，并提供必要的支持。同时，我们希望合作伙伴能够最大限度地利用当地潜力、积极采取行动及时实施旨在技术转让和原材料深加工的联合计划。-他说。

总理表示，有必要分别在2025年上半年和2024年上半年及时完成田吉兹油田未来的扩建和井口压力控制项目。

他还指出，政府非常关注卡沙甘油田的开发。在这方面，将石油和凝析油产量维持在至少1100万吨/年的水平是首要任务。

-在卡拉恰甘纳克建设年产能达40亿立方米天然气加工厂项目的概念性决定对于该油田的未来发展非常重要。-总理说道。

别克帖诺夫表示，经济政策的优先事项之一是发展本地供应。

-与有意生产满足运营商需求的产品的当地制造商建立密切关系至关重要。如果必要的货物或设备不在国内生产，那么我们希望看到未来2-3年内将这些生产本地化的具体计划。因此，请重新考虑这方面的工作。-他说。

德里克·马格内斯表示，雪佛兰公司有意加强与哈萨克斯坦在所有方面的合作。

-我们有意共同努力发展我们之间的伙伴关系。“雪佛龙”支持哈萨克斯坦在经济发展方面做出的努力。如今，为投资和新项目创造了良好的条件，我们在相互合作的基础上看到了未来的发展机遇。

【编译：阿依波塔】