大力引进国际一流高校设立分校，是哈萨克斯坦推动教育国际化的重要举措之一。结合杰特苏州经济社会发展特点，依托杰特苏大学，引入了意大利知名高校——马尔凯理工大学。2025年7月16日，该分校在塔勒德库尔干市举行了落成仪式。

作为项目推进的关键一步，马尔凯理工大学杰特苏州分校于2026年4月2日在哈萨克斯坦共和国司法部完成注册登记，并获得确认其完整法律地位的相关文件。

目前，分校共有31名在校生，其中一年级19人、二年级7人、三年级5人。教学工作在“农学”——“农业科学与技术”方向的本科双学位项目框架下开展。

分校基础设施已达到现代化标准。校区内建有快速育种中心（温室）以及配备四个现代化实验室的科研机构，研究方向涵盖植物微克隆繁育、分子遗传学与基因组学、生物技术及生态学等领域。

教学过程采用“3+1”培养模式：学生前三年在杰特苏大学学习，最后一年赴意大利安科纳市的马尔凯理工大学本部完成学业。届时，学生将在意方的现代化实验室和科研中心进一步提升专业能力。

为保障双学位项目顺利实施，自2025年12月起，杰特苏大学已开设意大利语培训课程，为学生赴意学习打下必要的语言基础，从而更好适应专业课程学习。

根据发展规划，分校未来还将进一步拓展双学位项目范围，计划新增“经济学”——“世界经济与商业”（本科及硕士）、“信息技术”——“IT工程”（本科及硕士）以及“生态学”——“环境保护与林业”（硕士）等专业方向。这些学科设置与杰特苏地区发展重点相契合，同时也符合哈萨克斯坦《新职业大纲》的需求。

预计该分校的运行将显著提升杰特苏地区的科研与教育潜力，促进国际学术交流融合，并为当地培养具备国际竞争力的专业人才发挥积极作用。

【编译：阿遥】