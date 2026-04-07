马尔凯理工大学杰特苏分校获法律地位 开启哈意教育合作新篇章
（哈萨克国际通讯社讯）据科学和高等教育部新闻处消息，意大利马尔凯理工大学设在哈萨克斯坦杰特苏大学的分校已正式获得法律地位。
大力引进国际一流高校设立分校，是哈萨克斯坦推动教育国际化的重要举措之一。结合杰特苏州经济社会发展特点，依托杰特苏大学，引入了意大利知名高校——马尔凯理工大学。2025年7月16日，该分校在塔勒德库尔干市举行了落成仪式。
作为项目推进的关键一步，马尔凯理工大学杰特苏州分校于2026年4月2日在哈萨克斯坦共和国司法部完成注册登记，并获得确认其完整法律地位的相关文件。
目前，分校共有31名在校生，其中一年级19人、二年级7人、三年级5人。教学工作在“农学”——“农业科学与技术”方向的本科双学位项目框架下开展。
分校基础设施已达到现代化标准。校区内建有快速育种中心（温室）以及配备四个现代化实验室的科研机构，研究方向涵盖植物微克隆繁育、分子遗传学与基因组学、生物技术及生态学等领域。
教学过程采用“3+1”培养模式：学生前三年在杰特苏大学学习，最后一年赴意大利安科纳市的马尔凯理工大学本部完成学业。届时，学生将在意方的现代化实验室和科研中心进一步提升专业能力。
为保障双学位项目顺利实施，自2025年12月起，杰特苏大学已开设意大利语培训课程，为学生赴意学习打下必要的语言基础，从而更好适应专业课程学习。
根据发展规划，分校未来还将进一步拓展双学位项目范围，计划新增“经济学”——“世界经济与商业”（本科及硕士）、“信息技术”——“IT工程”（本科及硕士）以及“生态学”——“环境保护与林业”（硕士）等专业方向。这些学科设置与杰特苏地区发展重点相契合，同时也符合哈萨克斯坦《新职业大纲》的需求。
预计该分校的运行将显著提升杰特苏地区的科研与教育潜力，促进国际学术交流融合，并为当地培养具备国际竞争力的专业人才发挥积极作用。
【编译：阿遥】