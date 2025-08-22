国情咨文落实：跨里海国际运输走廊货运量5年增长6倍

据总理府官网消息，过去五年间，跨里海运输走廊的货运量增长了六倍——从2020年的80万吨提升至2024年的450万吨。2025年上半年，运输量达到230万吨，比去年同期增长7%。

海关手续的自动化大幅提升了运输效率。如今一列集装箱班列的通关时间仅需30分钟，而此前这一流程可能长达三小时。

交通部长马克萨特·卡里阿克帕罗夫介绍说，近期与中方合作在阿克套港启用了新的集装箱码头，西安的干港运行良好；同时，在俄罗斯谢利亚季诺、斯维斯洛奇以及匈牙利布达佩斯周边正在建设新的物流终端，而在今年6月，哈萨克斯坦首个多式联运终端也已在格鲁吉亚波季港投入使用。

跨里海线路上，中国汽车运输的开通也是一项重要进展。2024年，经库雷克港过境的中国货运车辆近3,500辆，而2025年上半年已超过1,000辆。

