跨里海国际运输走廊货运量五年增长3.5倍

海运和内河运输从业人员职业日于去年根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示设立，旨在提升技术工种社会地位，彰显行业从业人员对国家交通物流体系建设作出的贡献。

交通部门表示，水运发展是哈萨克斯坦交通运输政策的重要方向。近年来，随着海运基础设施不断完善，跨里海国际运输走廊货运能力持续提升。阿克套港完成了装卸设备升级并建成集装箱枢纽，库雷克港实施了航道疏浚工程，新建多个专业码头。同时，哈方还上线了数字化物流平台，可实现货物运输全流程在线追踪，并支持按照“一站式”原则办理相关业务。

根据规划，到2029年，哈萨克斯坦和中国计划将经跨里海国际运输走廊运输的集装箱规模提升至30万标准箱（TEU）。

与此同时，哈萨克斯坦正持续推进内河航运基础设施建设。目前，全国3座不停航船闸正在实施大修，并同步引入现代化自动控制系统，以进一步提升航运效率和安全水平。

在旅游和国际航运方面，东哈萨克斯坦州正推进河流旅游开发项目，并计划开通经伊犁河连接哈中两国的国际河运航线。

官方数据显示，得益于近年来持续推进的安全管理措施，哈萨克斯坦内河航道已连续保持船舶事故“零发生”。

目前，哈萨克斯坦水运行业拥有1.4万余名从业人员。交通部门表示，正是凭借广大从业人员的专业素养、责任意识和敬业精神，哈萨克斯坦水运业持续发展，运输服务质量和安全水平不断提升，国际交通互联互通能力也进一步增强。