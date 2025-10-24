伦敦论坛展示哈萨克斯坦投资潜力：深化国际合作新机遇

哈萨克斯坦代表团由外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫率领，成员包括能源部副部长桑扎尔·扎尔克绍夫、国家地质服务公司总裁叶尔兰·加利耶夫、阿斯塔纳国际金融中心管理委员会主席巴克提亚尔·特列乌别科夫、KIDF基金主席朱斯普·叶拉林以及“Kazakh Invest”国家公司副总裁马迪亚尔·苏勒坦别克。

代表团在访问期间与英国政府官员、商界代表、投资者及国际金融机构举行了多场会晤，旨在拓展伙伴关系并进一步推广哈萨克斯坦的投资潜力。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

阿勒别克·库安特洛夫在发言中强调了哈萨克斯坦致力于构建稳定可靠经济的坚定政策。

“哈萨克斯坦以稳定、透明和信任为基础打造经济，已吸引超过4740亿美元的外国直接投资，这是全球商界对哈萨克斯坦信心的明证。我们愿成为构建稳定、包容和互联未来的伙伴，坚信真正的稳定源于合作，而未来属于团结而非分裂。”他说道。

能源部副部长桑扎尔·扎尔克绍夫介绍了哈萨克斯坦保障能源安全及逐步向“绿色”能源转型的战略，强调国家在传统能源与可再生能源的平衡发展上给予优先关注。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

会议详细探讨了关键矿产及其加工、能源、农业、交通、金融和医疗等领域的投资机遇。哈萨克斯坦被定位为跨里海国际运输路线的核心节点，以及欧亚地区粮食与能源安全的可靠伙伴。

阿斯利康（AstraZeneca）公司2025年在哈萨克斯坦成功设立生产基地的案例尤为引人注目，充分证明了哈萨克斯坦对全球制药企业的吸引力以及投资改革的有效实施。

哈萨克斯坦被视为稳定、可预测且值得信赖的伙伴，致力于在新的全球经济架构下发展长期互利的合作项目。

此次伦敦推介活动成为哈萨克斯坦吸引投资、确保可持续增长及推动创新与技术进步的重要一步，进一步巩固了其在国际合作中的地位。

“未来韧性论坛”自2023年创立以来，已成为政府、商界及专家社区开展国际对话的重要平台。2025年论坛以“新世界秩序，新世界思维”为主题，聚焦“中等强国”在加强国际合作与可持续经济联系中的关键作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】