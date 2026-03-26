哈俄总理阿斯塔纳会晤：双边贸易额逼近300亿美元大关

—得益于哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的共同努力，哈俄关系已提升至高质量合作的新水平。近年来，双边贸易额已接近300亿美元，-别克帖诺夫强调。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

目前，俄罗斯在对哈萨克斯坦经济投资规模方面位居前列。数据显示，仅2025年前9个月，哈方就吸引了来自俄罗斯的21亿美元投资。过去20年间，俄罗斯对哈直接投资总额达285亿美元，而哈萨克斯坦对俄投资额也达到9亿美元。

—我谨向您及哈萨克斯坦人民表示诚挚祝贺，祝贺贵国通过新宪法这一具有历史意义的事件。全民公投结果清晰表明，哈萨克斯坦人民坚定支持托卡耶夫总统关于建设现代化、繁荣国家和提升民生福祉的发展方针，-米舒斯京表示。

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会谈期间，双方还重点讨论了里海生态系统保护及推进环保倡议的共同行动。哈方强调，支持里海沿岸各国开展系统性、协调性的合作，以防止里海水位进一步下降并稳定生态环境。根据托卡耶夫总统的倡议，有关各方正着手制定跨国里海水资源保护计划草案。

会谈结束时，双方重申了进一步深化经贸合作的坚定意愿。

【编译：阿遥】