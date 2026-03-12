安理会通过决议：最强烈地谴责伊朗对邻国的袭击

决议重申坚决支持巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋和约旦的领土完整、主权和政治独立；最强烈地谴责伊朗针对这些国家领土的令人震惊的袭击，认定此种行为违反国际法并对国际和平与安全构成严重威胁；要求伊朗立即停止针对这些邻国的一切袭击、挑衅和威胁。

决议还谴责对居民区进行袭击，将民用物体作为攻击目标，袭击造成平民伤亡和民用建筑物损坏；决议促请伊朗充分履行国际法、包括国际人道法规定的义务，特别是有关武装冲突中保护平民和民用物体的义务。

决议重申必须尊重商船和货船根据国际法行使航行权利和自由，谴责伊朗以关闭、阻碍或以其他方式干扰霍尔木兹海峡国际航行或威胁曼德海峡海上安全为目的的任何行动或威胁；决议申明任何阻碍这些国际水道的合法过境通行或航行自由的企图都对国际和平与安全构成严重威胁，促请伊朗立即根据国际法避免作出任何行动或威胁。