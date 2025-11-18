安理会通过在加沙部署国际稳定部队决议

决议欢迎成立和平理事会，作为具有国际法律人格的过渡行政机构。决议授权与和平理事会合作的会员国及和平理事会在加沙建立一支临时国际稳定部队(国际部队)，在和平理事会可接受的统一指挥下进行部署。

国际部队由参加国提供，且经过与埃及和以色列的密切协商与合作，并以符合国际法，包括国际人道法的方式采取一切必要措施执行部队任务。

国际部队应与以色列和埃及以及新培训和审查的巴勒斯坦警察部队开展协作，帮助确保边境地区安全；确保加沙地带的非军事化进程，以稳定加沙的安全环境，包括摧毁和防止重建军事、恐怖和进攻性基础设施，以及永久解除非国家武装团体的武装。

决议规定，随着国际部队建立控制与稳定，以色列国防军将根据以色列国防军、国际部队、担保方和美国届时商定的担保方及美国之间商定的去军事化标准、节点和时间表撤出加沙地带，但安全警戒区驻军将继续存在，直至加沙得到适当安全保障，不会再出现任何恐怖主义威胁。

决议决定和平理事会以及国际民事和安全存在应持续获授权至2027年12月31日。